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Çavuşoğlu: Ermenistan ile Azerbaycan'ın karşılıklı tanıma konusundaki açıklamaları olumlu
Çavuşoğlu: Ermenistan ile Azerbaycan'ın karşılıklı tanıma konusundaki açıklamaları olumlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T17:37+0300
2023-05-26T17:40+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
azerbaycan
ermenistan
sınır
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Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya'daki Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu.Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yörüklerin kanıyla sulanmış Anadolu'nun bin yıldır Türk yurdu olduğunu söyledi.Yörük kültürünü yaşatan herkesle gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan Yörüklere teşekkür etti.Türk'ün şahlanışının başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Türk dünyası bir çatı altında birleşti. KKTC de aramıza katıldı. Uluslararası saygın bir örgüt haline getirirken, her alanda dayanışmamızı gerçekleştireceğiz. Turizmden, sağlığa, enerjiden, spora kadar işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz." dedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının Türk'ün asrı olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Özgüvenimiz geri geldi. 21 yılda cumhuriyetimize kazandırdığımız eserlerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizle de gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Artık biz 'Yaparız, üretiriz' diyebiliyoruz. Bu özgüven bizi hedeflerimize ulaştıracak. Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı." diye konuştu.Yörüğün kendisi için değil obası, milleti, devleti için her zaman bir şeyler istediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki soydaşlarımız için çalışıyoruz. Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihanlar için, Ahıska, Gagavuz, Uygur Türkleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı."Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar"Davalarının güçlü Türk, Türkiye ve Türk dünyası davası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz.' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ın aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Ermenistan akıllanırsa ki son dönemde açıklamalarını müspet buluyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz. Azerbaycan, kapsamlı barış anlaşması teklif etmişti. Ermenistan, buna da 'evet.' derse bir an önce müzakere edilir, anlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu doğrultuda bazı olumlu adımlar atarız. Bölgemizdeki derdimiz barış ve istikrar. Kriz ve çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda olmasına rağmen biz istikrar abidesiyiz. Kafkasya'da da barış istiyoruz. Umarım Ermenistan da bunu en iyi bir şekilde idrak eder." dedi.Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta da vatandaşların sandıklara gitmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim en büyük handikapımız rehavettir. 28 Mayıs'ta onlar 'Eyvah.' desin biz 'Eyvallah.' diyelim. Huzura, istikrara, barışa ve adalete, daha güçlü bir demokrasiye 'Eyvallah.' diyelim." şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogan-yarin-insallah-cavusoglu-ile-antalyada-olacagiz-1071623743.html
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mevlüt çavuşoğlu, azerbaycan, ermenistan, sınır
mevlüt çavuşoğlu, azerbaycan, ermenistan, sınır

Çavuşoğlu: Ermenistan ile Azerbaycan'ın karşılıklı tanıma konusundaki açıklamaları olumlu

17:37 26.05.2023 (güncellendi: 17:40 26.05.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya'daki Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yörüklerin kanıyla sulanmış Anadolu'nun bin yıldır Türk yurdu olduğunu söyledi.
Yörük kültürünü yaşatan herkesle gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan Yörüklere teşekkür etti.
Türk'ün şahlanışının başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Türk dünyası bir çatı altında birleşti. KKTC de aramıza katıldı. Uluslararası saygın bir örgüt haline getirirken, her alanda dayanışmamızı gerçekleştireceğiz. Turizmden, sağlığa, enerjiden, spora kadar işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının Türk'ün asrı olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Özgüvenimiz geri geldi. 21 yılda cumhuriyetimize kazandırdığımız eserlerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizle de gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Artık biz 'Yaparız, üretiriz' diyebiliyoruz. Bu özgüven bizi hedeflerimize ulaştıracak. Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı." diye konuştu.
Yörüğün kendisi için değil obası, milleti, devleti için her zaman bir şeyler istediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki soydaşlarımız için çalışıyoruz. Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihanlar için, Ahıska, Gagavuz, Uygur Türkleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar"

Davalarının güçlü Türk, Türkiye ve Türk dünyası davası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bazıları Türk'ün şahlanışının emaresi olan 'SİHA ve İHA'lara dokunacağız.' diyor, diğer milli üretimlerimize karşı çıkıyor. Terörü Türk yurdundan uzaklaştırmak için Suriye'ye giriyoruz, DAEŞ, YPG ve PKK'yı temizliyoruz. Bazıları 'Biz oradan çekileceğiz.' diyor. Aynı şekilde PKK'nın mesken tuttuğu Kuzey Irak'a giriyoruz, teröristleri temizliyoruz, bazıları 'Biz oradan çekileceğiz' diyor. Mavi Vatan da bizim için yurttur ama tüm kazanımlarımızı hiçe sayacak söylemler içinde oluyorlar. Bunlara 14 Mayıs'ta vatandaşımız gerekli darbeyi vurdu, dersi verdi. 'Bu ülkeyi, toprakları size emanet etmeyiz.' dedi. Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar ama esas aldanan onlardır. Bu millet her şeyi görür, sabırlıdır ve zamanı gelince dersi de verir."
PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz.' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ın aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti.' diyen CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu elinde bir harita çıkıyor ve 'Çin'e tren götüreceğiz.' diyor. Çin'e tren var zaten. Hızlandıracağını söylese biz de teşekkür ederiz. Elindeki haritada can Azerbaycan'ı bypass etmiş. Sizin Azerbaycan'la derdiniz ne? Kardeşlerimizi geçmişte Sovyetlere teslim ettiniz. Yeni projeler diyorsunuz ama Azerbaycan yok. Bunu sizden kim istiyor? Ermenistan mı böyle yapmanızı istiyor, başkası mı? Bu soruların cevabını henüz alamadık ama Türk milleti inşallah cevabı 28 Mayıs'ta bunlara verecek. Biz Azerbaycan'ı bypass eden projeler değil kalbinden geçen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." "Kafkasya'da da barış istiyoruz"
"Ermenistan akıllanırsa ki son dönemde açıklamalarını müspet buluyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz. Azerbaycan, kapsamlı barış anlaşması teklif etmişti. Ermenistan, buna da 'evet.' derse bir an önce müzakere edilir, anlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu doğrultuda bazı olumlu adımlar atarız. Bölgemizdeki derdimiz barış ve istikrar. Kriz ve çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda olmasına rağmen biz istikrar abidesiyiz. Kafkasya'da da barış istiyoruz. Umarım Ermenistan da bunu en iyi bir şekilde idrak eder." dedi.
Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta da vatandaşların sandıklara gitmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim en büyük handikapımız rehavettir. 28 Mayıs'ta onlar 'Eyvah.' desin biz 'Eyvallah.' diyelim. Huzura, istikrara, barışa ve adalete, daha güçlü bir demokrasiye 'Eyvallah.' diyelim." şeklinde konuştu.
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