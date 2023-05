https://sputniknews.com.tr/20230526/cavusoglu-ermenistan-ile-azerbaycanin-karsilikli-tanima-konusundaki-aciklamalari-olumlu-1071625078.html

Çavuşoğlu: Ermenistan ile Azerbaycan'ın karşılıklı tanıma konusundaki açıklamaları olumlu

Çavuşoğlu: Ermenistan ile Azerbaycan'ın karşılıklı tanıma konusundaki açıklamaları olumlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya'daki Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu.Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yörüklerin kanıyla sulanmış Anadolu'nun bin yıldır Türk yurdu olduğunu söyledi.Yörük kültürünü yaşatan herkesle gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan Yörüklere teşekkür etti.Türk'ün şahlanışının başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Türk dünyası bir çatı altında birleşti. KKTC de aramıza katıldı. Uluslararası saygın bir örgüt haline getirirken, her alanda dayanışmamızı gerçekleştireceğiz. Turizmden, sağlığa, enerjiden, spora kadar işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz." dedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının Türk'ün asrı olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Özgüvenimiz geri geldi. 21 yılda cumhuriyetimize kazandırdığımız eserlerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizle de gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Artık biz 'Yaparız, üretiriz' diyebiliyoruz. Bu özgüven bizi hedeflerimize ulaştıracak. Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı." diye konuştu.Yörüğün kendisi için değil obası, milleti, devleti için her zaman bir şeyler istediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki soydaşlarımız için çalışıyoruz. Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihanlar için, Ahıska, Gagavuz, Uygur Türkleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı."Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar"Davalarının güçlü Türk, Türkiye ve Türk dünyası davası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz.' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ın aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Ermenistan akıllanırsa ki son dönemde açıklamalarını müspet buluyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz. Azerbaycan, kapsamlı barış anlaşması teklif etmişti. Ermenistan, buna da 'evet.' derse bir an önce müzakere edilir, anlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu doğrultuda bazı olumlu adımlar atarız. Bölgemizdeki derdimiz barış ve istikrar. Kriz ve çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda olmasına rağmen biz istikrar abidesiyiz. Kafkasya'da da barış istiyoruz. Umarım Ermenistan da bunu en iyi bir şekilde idrak eder." dedi.Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta da vatandaşların sandıklara gitmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim en büyük handikapımız rehavettir. 28 Mayıs'ta onlar 'Eyvah.' desin biz 'Eyvallah.' diyelim. Huzura, istikrara, barışa ve adalete, daha güçlü bir demokrasiye 'Eyvallah.' diyelim." şeklinde konuştu.

