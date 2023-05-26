https://sputniknews.com.tr/20230526/burak-yilmaz-fortuna-sittarddan-ayriliyor-kulupte-neler-yasandigini-aciklayacagim-1071619240.html
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılıyor: 'Kulüpte neler yaşandığını açıklayacağım'
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılıyor: 'Kulüpte neler yaşandığını açıklayacağım'
Sezon başında Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a giden Burak Yılmaz, kulüpten ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T15:30+0300
2023-05-26T15:30+0300
2023-05-26T15:33+0300
spor
burak yılmaz
ayrılık
fortuna sittard
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Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu.Burak Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Fortuna Sittard'da oynamayacağım. Kulüpte neler yaşandığını en kısa zamanda açıklayacağım" ifadelerini kullandı.Geçen yıl haziranda sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/burak-yilmaz-yabanci-siniri-olmasa-galatasarayda-su-anda-bir-turk-futbolcu-sahaya-cikabilir-mi-1064341118.html
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burak yılmaz ayrıldı mı?
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılıyor: 'Kulüpte neler yaşandığını açıklayacağım'
15:30 26.05.2023 (güncellendi: 15:33 26.05.2023) Abone ol
Sezon başında Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a giden Burak Yılmaz, kulüpten ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı.
Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu.
Burak Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Fortuna Sittard'da oynamayacağım. Kulüpte neler yaşandığını en kısa zamanda açıklayacağım"
ifadelerini kullandı.
Geçen yıl haziranda sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol kaydetti.