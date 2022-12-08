https://sputniknews.com.tr/20221208/burak-yilmaz-yabanci-siniri-olmasa-galatasarayda-su-anda-bir-turk-futbolcu-sahaya-cikabilir-mi-1064341118.html
Burak Yılmaz: Yabancı sınırı olmasa, Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?
Burak Yılmaz: Yabancı sınırı olmasa, Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?
Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz yabancı sınırıyla ilgili olarak "Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T14:49+0300
2022-12-08T14:49+0300
2022-12-08T14:49+0300
spor
burak yılmaz
futbolcu
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A Milli Takımı'nın eski kaptanı ve Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.‘Psikolojik destek alıyorum’"Hayatımda bir değişim var ama bu yaşla alakalı” diye konuşan Yılmaz, “Keşke 20'li yaşlarda değişim gösterebilseydim. O zaman daha farklı Burak olurdu. Kırılganlık, değişim var. Çünkü futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum" ifadelerini kullandı.‘Daha sakinleştim’Yılmaz, şunları söyledi:"Nasıl futbolcu olarak tırnaklarımla kazıyarak iyi yerlere geldiysem hoca olarak da aynısını yapacağım. Yaşım ilerledikçe yaşıma bağlı olarak da daha sakin bir yapıda olduğumu hissettim. Çok güzel bir kariyerim oldu.Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdiki değişimim 27 yaşındaki Burak Yılmaz'da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi.”‘Beşiktaş'tan gönderilmezdim’"Harika bir kariyerim oldu. Nankörlük edemem” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:‘Yabancı sınırı olmasa...’Yılmaz, yabancı sınırıyla ilgili, "Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" dedi.Burak Yılmaz, Dünya Kupası'nda favorisinin Brezilya olduğunu söyledi.‘Milli takımda teknik direktör istikrarı olmalı’"Türk Milli Takımı, teknik taktikten ziyade duygularla oynanan bir platform” diye konuşan Yılmaz, “İstiklal Marşı'nı söylediğinde tüylerin diken diken olur. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmaz, eski şeyleri açmak istemiyorum. Milli takım teknik direktörlüğünde istikrar olması gerekiyor. En ufak bir şeyde yollar ayrılıyor ülkemizde" ifadelerini kullandı.Yılmaz, “Arda Güler'e nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Gururla takip ediyorum ama bir gün gazeteyi açıyorum PSG ve Manchester City istiyor. Bir gün açıyorum A Milli Takım'a neden çağrılmadı diye konuşuluyor. Bir gün hocası neden oynatmadı diye eleştiriyoruz” dedi.‘Çin'e gittim, hayatımda maddi kaygı kalmadı’"Hayatımda kırılma anlarım, Şenol Güneş, Trabzonspor'a transferim, Çin'e transferim ve Lille'e transferim” diyen Yılmaz, “Çin'e gittim, hayatımda maddi kaygı kalmadı” dedi.'Boşuna Beşiktaş'a gidiyor haberi yapmayın'Yılmaz, “Futbol hayatıma Fortuna Sittard ile devam edip orada bitirmek istiyorum. Bu net, boşu boşuna 'Burak, Adana Demir'e ya da Beşiktaş'a gidiyor.' diye haber yapmayın. Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus, çok değerli bir hoca, Türkiye'ye çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması benim için çok değerliydi ve beni fanı yaptı” ifadelerini kullandı.
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burak yılmaz, futbolcu
Burak Yılmaz: Yabancı sınırı olmasa, Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?
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Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz yabancı sınırıyla ilgili olarak "Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" dedi.
A Milli Takımı'nın eski kaptanı ve Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.
‘Psikolojik destek alıyorum’
"Hayatımda bir değişim var ama bu yaşla alakalı” diye konuşan Yılmaz, “Keşke 20'li yaşlarda değişim gösterebilseydim. O zaman daha farklı Burak olurdu. Kırılganlık, değişim var. Çünkü futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum" ifadelerini kullandı.
‘Daha sakinleştim’
"Nasıl futbolcu olarak tırnaklarımla kazıyarak iyi yerlere geldiysem hoca olarak da aynısını yapacağım. Yaşım ilerledikçe yaşıma bağlı olarak da daha sakin bir yapıda olduğumu hissettim. Çok güzel bir kariyerim oldu.
Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdiki değişimim 27 yaşındaki Burak Yılmaz'da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi.”
‘Beşiktaş'tan gönderilmezdim’
"Harika bir kariyerim oldu. Nankörlük edemem” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:
“En azından şimdiki tecrübemle 20'li yaşlarda olsam, Beşiktaş'tan gönderilmezdim. Şenol Güneş beni Türk futboluna kazandırdı. Galatasaray ise beni Avrupa çapında bir futbolcu yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ekmek yedim. Emeklerini görmezden gelemem.”
‘Yabancı sınırı olmasa...’
Yılmaz, yabancı sınırıyla ilgili, "Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" dedi.
Burak Yılmaz, Dünya Kupası'nda favorisinin Brezilya olduğunu söyledi.
‘Milli takımda teknik direktör istikrarı olmalı’
"Türk Milli Takımı, teknik taktikten ziyade duygularla oynanan bir platform” diye konuşan Yılmaz, “İstiklal Marşı'nı söylediğinde tüylerin diken diken olur. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmaz, eski şeyleri açmak istemiyorum. Milli takım teknik direktörlüğünde istikrar olması gerekiyor. En ufak bir şeyde yollar ayrılıyor ülkemizde" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, “Arda Güler'e nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Gururla takip ediyorum ama bir gün gazeteyi açıyorum PSG ve Manchester City istiyor. Bir gün açıyorum A Milli Takım'a neden çağrılmadı diye konuşuluyor. Bir gün hocası neden oynatmadı diye eleştiriyoruz” dedi.
‘Çin'e gittim, hayatımda maddi kaygı kalmadı’
"Hayatımda kırılma anlarım, Şenol Güneş, Trabzonspor'a transferim, Çin'e transferim ve Lille'e transferim” diyen Yılmaz, “Çin'e gittim, hayatımda maddi kaygı kalmadı” dedi.
'Boşuna Beşiktaş'a gidiyor haberi yapmayın'
Yılmaz, “Futbol hayatıma Fortuna Sittard ile devam edip orada bitirmek istiyorum. Bu net, boşu boşuna 'Burak, Adana Demir'e ya da Beşiktaş'a gidiyor.' diye haber yapmayın. Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus, çok değerli bir hoca, Türkiye'ye çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması benim için çok değerliydi ve beni fanı yaptı” ifadelerini kullandı.