https://sputniknews.com.tr/20230526/avrupa-medyasi-nato-ukraynaya-ortak-statusunu-yukseltmeyi-teklif-etmeyi-planliyor-1071632146.html

Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor

Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor

Euractiv, NATO’nun Ukrayna’ya hızlandırılmış üyelik yerine mevcut ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etme niyetinde olduğunu belirtti. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T22:02+0300

2023-05-26T22:02+0300

2023-05-26T22:02+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044706388_0:128:1800:1141_1920x0_80_0_0_cfb706d5c048719aefb928731f3143b6.jpg

Haberde, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya ve üyelik hedefine siyasi desteğini sergileme amacıyla Ukrayna’ya gelişmiş ilişki biçimi sunmayı planlıyor, ancak aynı zamanda somut üyelik planları uzak olasılık olarak kalıyor” ifadeleri kullanıldı.Aynı zamanda agresif eğilimli bazı Doğu Avrupa ülkeleri, savaş sona erdikten sonra 'Ukrayna’nın NATO üyesi olacağının' açıkça belirtilmesinde ısrar ediyor ve üyelik için özel plan geliştirme çağrısında bulunuyor.Bununla birlikte NATO diplomatları, Ukrayna için hızlandırılmış üyelik ihtimalinin olmadığını kabul ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, ukrayna