https://sputniknews.com.tr/20230526/avrupa-medyasi-nato-ukraynaya-ortak-statusunu-yukseltmeyi-teklif-etmeyi-planliyor-1071632146.html
Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor
Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor
Euractiv, NATO’nun Ukrayna’ya hızlandırılmış üyelik yerine mevcut ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etme niyetinde olduğunu belirtti. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T22:02+0300
2023-05-26T22:02+0300
2023-05-26T22:02+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna
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Haberde, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya ve üyelik hedefine siyasi desteğini sergileme amacıyla Ukrayna’ya gelişmiş ilişki biçimi sunmayı planlıyor, ancak aynı zamanda somut üyelik planları uzak olasılık olarak kalıyor” ifadeleri kullanıldı.Aynı zamanda agresif eğilimli bazı Doğu Avrupa ülkeleri, savaş sona erdikten sonra 'Ukrayna’nın NATO üyesi olacağının' açıkça belirtilmesinde ısrar ediyor ve üyelik için özel plan geliştirme çağrısında bulunuyor.Bununla birlikte NATO diplomatları, Ukrayna için hızlandırılmış üyelik ihtimalinin olmadığını kabul ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html
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nato, ukrayna
Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor
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Euractiv, NATO’nun Ukrayna’ya hızlandırılmış üyelik yerine mevcut ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etme niyetinde olduğunu belirtti.
Haberde, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya ve üyelik hedefine siyasi desteğini sergileme amacıyla Ukrayna’ya gelişmiş ilişki biçimi sunmayı planlıyor, ancak aynı zamanda somut üyelik planları uzak olasılık olarak kalıyor” ifadeleri kullanıldı.
Aynı zamanda agresif eğilimli bazı Doğu Avrupa ülkeleri, savaş sona erdikten sonra 'Ukrayna’nın NATO üyesi olacağının' açıkça belirtilmesinde ısrar ediyor ve üyelik için özel plan geliştirme çağrısında bulunuyor.
Bununla birlikte NATO diplomatları, Ukrayna için hızlandırılmış üyelik ihtimalinin olmadığını kabul ediyor.