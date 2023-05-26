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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/avrupa-medyasi-nato-ukraynaya-ortak-statusunu-yukseltmeyi-teklif-etmeyi-planliyor-1071632146.html
Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor
Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor
Euractiv, NATO’nun Ukrayna’ya hızlandırılmış üyelik yerine mevcut ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etme niyetinde olduğunu belirtti. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T22:02+0300
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ukrayna krizi
nato
ukrayna
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Haberde, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya ve üyelik hedefine siyasi desteğini sergileme amacıyla Ukrayna’ya gelişmiş ilişki biçimi sunmayı planlıyor, ancak aynı zamanda somut üyelik planları uzak olasılık olarak kalıyor” ifadeleri kullanıldı.Aynı zamanda agresif eğilimli bazı Doğu Avrupa ülkeleri, savaş sona erdikten sonra 'Ukrayna’nın NATO üyesi olacağının' açıkça belirtilmesinde ısrar ediyor ve üyelik için özel plan geliştirme çağrısında bulunuyor.Bununla birlikte NATO diplomatları, Ukrayna için hızlandırılmış üyelik ihtimalinin olmadığını kabul ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/newsweek-kiev-natodan-f-16lari-aldiktan-sonra-kirimi-vurmayi-planliyor-1071582777.html
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nato, ukrayna
nato, ukrayna

Avrupa medyası: NATO, Ukrayna’ya ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etmeyi planlıyor

22:02 26.05.2023
© AFP 2023 / Sergei SupinskyUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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Euractiv, NATO’nun Ukrayna’ya hızlandırılmış üyelik yerine mevcut ‘ortak’ statüsünü yükseltmeyi teklif etme niyetinde olduğunu belirtti.
Haberde, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya ve üyelik hedefine siyasi desteğini sergileme amacıyla Ukrayna’ya gelişmiş ilişki biçimi sunmayı planlıyor, ancak aynı zamanda somut üyelik planları uzak olasılık olarak kalıyor” ifadeleri kullanıldı.
Aynı zamanda agresif eğilimli bazı Doğu Avrupa ülkeleri, savaş sona erdikten sonra 'Ukrayna’nın NATO üyesi olacağının' açıkça belirtilmesinde ısrar ediyor ve üyelik için özel plan geliştirme çağrısında bulunuyor.
Bununla birlikte NATO diplomatları, Ukrayna için hızlandırılmış üyelik ihtimalinin olmadığını kabul ediyor.
A F-16V fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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