https://sputniknews.com.tr/20230526/abdli-cip-ureticisinin-piyasa-degeri-1-trilyon-dolari-bulma-yolunda-1071590188.html

ABD'li çip üreticisinin piyasa değeri 1 trilyon doları bulma yolunda

ABD'li çip üreticisinin piyasa değeri 1 trilyon doları bulma yolunda

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri, beklentileri aşan gelir tahminleri sonrası yüzde 30'a yakın yükselirken şirketin piyasa değeri 1... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T01:46+0300

2023-05-26T01:46+0300

2023-05-26T01:46+0300

ekonomi

nvidia

abd

çip

piyasa değeri

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Nvidia'nın hisse değeri yüzde 28.4 artarak 394.80 dolara kadar yükseldi. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de 1 trilyon dolara yaklaştı.Şirketin hisselerindeki yükselişte, Nvidia'nın gelecek çeyreğe ilişkin satış tahminlerinin piyasa beklentilerini aşması etkili oldu.Nvidia'nın dün açıklanan bilançosunda, gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin 11 milyar dolar olduğu bildirildi. Piyasa beklentileri bunun 7.2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişinin bilgi işlem gücüne talebi artırdığını söyledi.Nvidia'nın beklenenden iyi olan gelir görünümü, diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinin de yükselmesine yardımcı oldu.ABD'li yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri yüzde 10'un, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin ve Microsoft'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/cin-ihracat-kontrolleri-cinli-ve-japon-cip-ureticilerinin-cikarlarini-zedeleyecek-1071479173.html

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