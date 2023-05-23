https://sputniknews.com.tr/20230523/cin-ihracat-kontrolleri-cinli-ve-japon-cip-ureticilerinin-cikarlarini-zedeleyecek-1071479173.html
Çin: İhracat kontrolleri, Çinli ve Japon çip üreticilerinin çıkarlarını zedeleyecek
Çin: İhracat kontrolleri, Çinli ve Japon çip üreticilerinin çıkarlarını zedeleyecek
Çin, Japonya'nın ABD'yi izleyerek çip imalatı donanımlarına ihracat kontrolleri getirme kararının, "Çinli ve Japon üreticilerin çıkarlarını ciddi şekilde... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:09+0300
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Tokyo yönetiminin, Çin ve Japonya'daki sektör gruplarının aleyhte görüş bildirmesine rağmen kararında ısrar etmesinin yanlış olduğu belirtildi.Açıklamada, 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanan uygulamanın, iki ülke arasında ticari işbirliğine zarar vereceği, Çinli ve Japon şirketlerin çıkarlarını ciddi şekilde zedeleyeceğini vurguladı.İhracat kontrollerinin kötüye kullanılmasının serbest ticaret anlayışına, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Çin, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için karşı tedbirler alma hakkını saklı tutacaktır." ifadesine yer verildi.Açıklamada, uygulamanın küresel yarı iletken endüstrisinin düzenini bozacağı, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.Japonya, ABD'nin çip sektöründe Çinli üreticilere getirdiği kısıtlamalara paralel olarak Tokyo yönetimi, 23 tip çip üretim donanımının Çin'e ihracatını denetime tabi kılacağını duyurmuştu.
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çin, japonya, ihracat, abd
çin, japonya, ihracat, abd
Çin: İhracat kontrolleri, Çinli ve Japon çip üreticilerinin çıkarlarını zedeleyecek
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Çin, Japonya'nın ABD'yi izleyerek çip imalatı donanımlarına ihracat kontrolleri getirme kararının, "Çinli ve Japon üreticilerin çıkarlarını ciddi şekilde zedeleyeceği" uyarısında bulundu.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Tokyo yönetiminin, Çin ve Japonya'daki sektör gruplarının aleyhte görüş bildirmesine rağmen kararında ısrar etmesinin yanlış olduğu belirtildi.
Açıklamada, 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanan uygulamanın, iki ülke arasında ticari işbirliğine zarar vereceği, Çinli ve Japon şirketlerin çıkarlarını ciddi şekilde zedeleyeceğini vurguladı.
İhracat kontrollerinin kötüye kullanılmasının serbest ticaret anlayışına, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Çin, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için karşı tedbirler alma hakkını saklı tutacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, uygulamanın küresel yarı iletken endüstrisinin düzenini bozacağı, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Japonya, ABD'nin çip sektöründe Çinli üreticilere getirdiği kısıtlamalara paralel olarak Tokyo yönetimi, 23 tip çip üretim donanımının Çin'e ihracatını denetime tabi kılacağını duyurmuştu.