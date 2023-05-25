https://sputniknews.com.tr/20230525/yuksek-hizli-trenin-camini-temizleyen-isci-elektrik-akimina-kapilarak-agir-yaralandi-1071571123.html

Yüksek Hızlı Tren'in camını temizleyen işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Yüksek Hızlı Tren'in camını temizleyen işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Kadıköy-Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda meydana gelen olayda, trenin camını demir bir sopa ile temizleyen... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T16:57+0300

2023-05-25T16:57+0300

2023-05-25T16:57+0300

yaşam

elektrik

elektrik hattı

yüksek hızlı tren (yht)

işçi

iş kazası

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Kadıköy Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda trenin ön camını temizleyen işçinin elindeki demir sopa üstten geçen yüksek gerilimli kabloyla temas etti.İHA'nın haberine göre elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.Söğütlüçeşme YHT istasyonunda İbrahim Küçük adlı işçi trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 28 bin vatlık akımına kapıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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elektrik, elektrik hattı, yüksek hızlı tren (yht), işçi, iş kazası