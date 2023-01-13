https://sputniknews.com.tr/20230113/pendikte-sabiha-gokcen-havalimani-tunel-insaatinda-is-kazasi-geciren-isci-hayatini-kaybetti-1065721690.html

Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı tünel inşaatında iş kazası geçiren işçi hayatını kaybetti

Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı tünel inşaatında iş kazası geçiren işçi hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen Havalimanı tünel inşaatında iş kazası meydana geldi. İnşatta devrilen demirlerin altında kalan 24 yaşındaki işçi Yusuf Koç hayatını kaybetti. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T18:16+0300

2023-01-13T18:16+0300

2023-01-13T18:16+0300

yaşam

sabiha gökçen

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Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı iç yol tünelinin inşaatında silindir şeklindeki yuvarlak demirlerin içine girerek çalışma yapan bir işçi, yan yatarak devrilen demirlerin altında kaldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay, Pendik’te Sanayi mahallesinde bulunan, Sabiha Gökçen Havalimanı iç yolu tünellerinin inşaatında dün saat 11.20 sıralarında yaşandı. İnşaat alanında çalışan Yusuf Koç (24), silindir şeklindeki yuvarlak demir içerisine girerek ortadaki şeritleri tel kullanarak sağlamlaştırma çalışması yaptığı esnada demirler yan yattı. Koç, devrilen demirlerin altında kalarak yaralandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı işçiyi bilinci kapalı şekilde Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.Yaralı işçi Yusuf Koç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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sabiha gökçen