https://sputniknews.com.tr/20230525/ukraynaya-muhimmat-verdigini-reddeden-guney-kore-bu-konuyu-gorustugunu-itiraf-etti-1071582380.html

Ukrayna’ya mühimmat verdiğini reddeden Güney Kore, bu konuyu görüştüğünü itiraf etti

Ukrayna’ya mühimmat verdiğini reddeden Güney Kore, bu konuyu görüştüğünü itiraf etti

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chung Ha-kyu, Wall Street Journal dergisinin, ülkenin ABD aracılığıyla Ukrayna’ya yüz binlerce topçu mermi sağladığı... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:20+0300

2023-05-25T22:20+0300

2023-05-25T22:20+0300

ukrayna krizi

güney kore

ukrayna

askeri yardım

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Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chung Ha-kyu, bugünkü basın toplantısında, Seul ve Washington’un bu konuda görüşmeler gerçekleştirdiğini itiraf ederek, “Güney Kore hükümetinin Ukrayna’ya yardım konusundaki duruşu değişmedi” açıklamasında bulundu.Ukrayna’ya miğfer ve çelik yelek gibi askeri ölümcül olmayan askeri malzeme gönderdiklerini anımsatan Güney Koreli yetkili, ölümcül silah sağlamaktan uzak durduklarını kaydetti.Wall Street Journal’ın (WSJ) iddiasının 'bazı hatalar' içerdiğini söyleyen Chung, “Çeşitli görüşmeler ve talepler oldu ve hükümetimiz Ukrayna’daki askeri ve insani durumu kapsamlı şekilde değerlendirerek uygun adımlar atacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230426/ukraynaya-hangi-ulkeler-silah-tedarik-ediyor-1070239722.html

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