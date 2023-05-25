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https://sputniknews.com.tr/20230525/tugba-ekinci-calistigimiz-yere-fakirleri-almiyoruz-1071573589.html
Tuğba Ekinci: Çalıştığımız yere fakirleri almıyoruz
Tuğba Ekinci: Çalıştığımız yere fakirleri almıyoruz
Şarkıcı Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılarla ilgili konuştu. Ekinci tartışma yaratacak açıklamalarda bulunarak, "Çalıştığımız yerlere... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
tuğba ekinci
fakir
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şarkıcı
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Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatlarını artırmasıyla ilgili konuşan şarkıcı Tuğba Ekinci, açıklamalarda bulundu.Snob Magazin'in haberine göre, bazı şarkıcıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesine Ekinci, şu ifadeleri kullandı:
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tuğba ekinci, fakir, zengin, şarkıcı
tuğba ekinci, fakir, zengin, şarkıcı

Tuğba Ekinci: Çalıştığımız yere fakirleri almıyoruz

18:08 25.05.2023
© TwitterTuğba Ekinci
Tuğba Ekinci - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Twitter
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Şarkıcı Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılarla ilgili konuştu. Ekinci tartışma yaratacak açıklamalarda bulunarak, "Çalıştığımız yerlere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri almıyoruz" dedi.
Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatlarını artırmasıyla ilgili konuşan şarkıcı Tuğba Ekinci, açıklamalarda bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre, bazı şarkıcıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesine Ekinci, şu ifadeleri kullandı:
"Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve müzik var. Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor."
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