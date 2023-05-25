https://sputniknews.com.tr/20230525/sarkici-secil-ciftcinin-isledigi-cinayette-telefon-gorusmeleri-ortaya-cikti-1071569310.html

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette telefon görüşmeleri ortaya çıktı

İstanbul’da şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Çiftçi’nin Sevim ile olan telefon görüşmeleri ortaya... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T16:16+0300

2023-05-25T16:16+0300

2023-05-25T16:32+0300

türkiye

seçil çiftçi

cinayet

iddianame

kayıt

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Şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim cinayetinin iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Habertürk'ün haberine göre, kabul edilen iddianamede, tutuklu bulunan Seçil Çiftçi’nin babası Cemal Çiftçi’nin ortaya çıkan HTS kayıtlarına göre cinayetten önce aynı bölgedeydi. Babanın HTS kayıtları dışında araçla ilgili kamera kayıtları da yer aldı. Ayrıca Seçil Çiftçi’nin Semih Sevim ile olan telefon görüşmeleri de ortaya çıktı. İddianamede Seçil Çiftçi’nin telefon kayıtlarının detayları yer aldı. Çiftçi, olay günü Semih Sevim ile 21.53.34’te görüşüyor. Görüşme, Şişli baz istasyonuyla aynı bölgede gerçekleşiyor. Seçil Çiftçi ile Semih Sevim arasında son görüşme 21.59.13’te yapılıyor. Savcılık makamı hazırladığı iddianamede cinayetin, son görüşme saati olan 21.59’dan sonra gerçekleştirilmiş olacağına dikkat çekiyor. HTS kayıtları ortaya çıktıHazırlanan iddianamede, baba Cemal Çiftçi, verdiği ifadesinde kızının evine 23.00 sıralarında gittiğini belirtiyor. Ancak savcılık tarafından incelenen HTS kayıtları, babanın cinayet saatinden önce olay bölgesinde olduğunu gösteriyordu. HTS kayıtları dışında babanın kullandığı araçla ilgili elde edilen kamera görüntüleri de iddianameye ayrıntılı olarak yer aldı. İddianamede yer alan kayıtlara göre şüpheli baba Cemal Çiftçi’nin kullandığı 59’la başlanan plakalı aracın, 28 Aralık 2022 günü saat 21.26.58’de çevreyolu istikametinden Şişli Mecidiyeköy istikametine gittiği görülüyor. 29 Aralık 2022 günü ise saat 02.22.08’de aracın Şişli Büyükdere Caddesi istikametinden İstanbul Çevreyolu istikametine gittiği belirtiliyor.İstanbul'a geldikten sonra öldürüldüSavcılığın iddiasına göre bu görüntü öldürülen Semih Sevim’in cesedinin Sancaktepe’ye götürüldüğünü gösteriyordu. Semih Sevim, 22 Aralık günü İstanbul’a geldi. 26 Aralık günü çiçek alarak Seçil Çiftçi'nin evine gitti. Çiftçi o anları videoya alarak içeri almadı. 27 Aralık günü ikilinin duruşması vardı. Mahkemede yer aldılar. 28 Aralık günü Semih Sevim konuşmak için Seçil Çiftçi’nin Şişli’deki evine gitti ve evden canlı çıkamadı. 30 Aralık günü kardeşi Fatih Sevim kayıp başvurusunda bulundu. 1 Ocak 2023 günü cesedi Sancaktepe’de ormanlık alanda bulundu. Cinayet aileye 3 Ocak günü bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından Seçil Çiftçi ve baba Cemal Çiftçi gözaltına alındı. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi, 5 Ocak günü tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından kabul edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma haziran ayında yapılacak.Seçil Çiftçi kimdir?Model ve şarkıcı olan Seçil Çiftçi, "Yaktın Yüreğimi" isimli tekli çalışmasıyla tanındı. Çiftçi'nin bu şarkısı 23 milyondan fazla dinlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230123/sevgilisini-oldurup-tutuklana-sarkici-sevil-ciftci-hakkinda-bir-baska-suclama--1066081445.html

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şarkıcı cinayet işledi, seçil çiftçi kim, seçil çiftçi hapiste mi