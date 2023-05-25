https://sputniknews.com.tr/20230525/sivastopolda-iha-saldirisi-puskurtuldu-1071583315.html

Sivastopol'da İHA saldırısı püskürtüldü

Sivastopol'da İHA saldırısı püskürtüldü

Sivastopol Valisi Razvojayev, Karadeniz Filosu güçlerinin insansız hava araçlarının saldırısını püskürttüğünü duyurdu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:37+0300

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ukrayna krizi

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kırım

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Filosu güçlerinin Sivastopol'da iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü birkaç tanesini de etkisiz hale getirerek yere indirdiğini belirtti.Razvojayev, "Kaça bölgesinde, Karadeniz Filosu güçleri hafif silahlarla iki İHA düşürdü, birkaç İHA da elektronik harp araçları yardımıyla etkisiz hale getirilerek yere indirildi” ifadelerini kullandı.Kentteki hiçbir tesisin zarar görmediği bilgisini paylaşan Razvojayev, ilgili tüm birimlerin durumu yakından takip etmeye devam ettiklerini kaydetti.Kentin ulaşım altyapısını geliştirme müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivastopol Körfezi'nde teknelere trafik açık, ancak feribot hattı çalışmıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230425/ukrayna-istihbarati-sivastopol-saldirisinda-dahli-oldugunu-itiraf-etti-1070185290.html

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sivastopol, kırım, insansız hava aracı, rusya, ukrayna