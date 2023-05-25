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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/sivastopolda-iha-saldirisi-puskurtuldu-1071583315.html
Sivastopol'da İHA saldırısı püskürtüldü
Sivastopol'da İHA saldırısı püskürtüldü
Sivastopol Valisi Razvojayev, Karadeniz Filosu güçlerinin insansız hava araçlarının saldırısını püskürttüğünü duyurdu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:37+0300
2023-05-25T22:37+0300
ukrayna krizi
sivastopol
kırım
insansız hava aracı
rusya
ukrayna
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Filosu güçlerinin Sivastopol'da iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü birkaç tanesini de etkisiz hale getirerek yere indirdiğini belirtti.Razvojayev, "Kaça bölgesinde, Karadeniz Filosu güçleri hafif silahlarla iki İHA düşürdü, birkaç İHA da elektronik harp araçları yardımıyla etkisiz hale getirilerek yere indirildi” ifadelerini kullandı.Kentteki hiçbir tesisin zarar görmediği bilgisini paylaşan Razvojayev, ilgili tüm birimlerin durumu yakından takip etmeye devam ettiklerini kaydetti.Kentin ulaşım altyapısını geliştirme müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivastopol Körfezi'nde teknelere trafik açık, ancak feribot hattı çalışmıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/ukrayna-istihbarati-sivastopol-saldirisinda-dahli-oldugunu-itiraf-etti-1070185290.html
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sivastopol, kırım, insansız hava aracı, rusya, ukrayna
sivastopol, kırım, insansız hava aracı, rusya, ukrayna

Sivastopol'da İHA saldırısı püskürtüldü

22:37 25.05.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidinRusya- Karadeniz- Sivastopol
Rusya- Karadeniz- Sivastopol - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Sivastopol Valisi Razvojayev, Karadeniz Filosu güçlerinin insansız hava araçlarının saldırısını püskürttüğünü duyurdu.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Filosu güçlerinin Sivastopol'da iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü birkaç tanesini de etkisiz hale getirerek yere indirdiğini belirtti.
Razvojayev, "Kaça bölgesinde, Karadeniz Filosu güçleri hafif silahlarla iki İHA düşürdü, birkaç İHA da elektronik harp araçları yardımıyla etkisiz hale getirilerek yere indirildi” ifadelerini kullandı.
Kentteki hiçbir tesisin zarar görmediği bilgisini paylaşan Razvojayev, ilgili tüm birimlerin durumu yakından takip etmeye devam ettiklerini kaydetti.
Kentin ulaşım altyapısını geliştirme müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivastopol Körfezi'nde teknelere trafik açık, ancak feribot hattı çalışmıyor.
Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
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