SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, ikinci tur için tutumunu açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Buğday ve arpa fiyatları çiftçiyi düşündürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/ses-partisi-genel-baskani-ayhan-bilgen-ikinci-tur-icin-tutumunu-acikladi-1071545483.html
SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, ikinci tur için tutumunu açıkladı
SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, ikinci tur için tutumunu açıkladı
Genel Başkanlığını Ayhan Bilgen'in yaptığı SES Partisi, Ümit Özdağ kararı nedeniyle ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini duyurdu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T10:31+0300
2023-05-25T10:31+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
ayhan bilgen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103997/77/1039977709_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_dc28ae167f34b62baf359a5fd0588d76.jpg
Ayhan Bilgen'in genel başkanlığını yaptığı SES Partisi, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından bir bildiri yayınladı.Kararda, Ümit Özdağ ile imzalanan protokol gerekçe gösterilerek "paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir" denildi.Açıklamanın bir bölümü şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yspden-basin-toplantisi-cumhurbaskanligi-secimlerindeki-tutumlarini-aciklayacaklar-1071544869.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103997/77/1039977709_50:0:1119:802_1920x0_80_0_0_d84c535ca939ab75c43518a4843ab373.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, ayhan bilgen
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, ayhan bilgen

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, ikinci tur için tutumunu açıkladı

10:31 25.05.2023
© AA / Cüneyt Çelik Ayhan Bilgen
Ayhan Bilgen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA / Cüneyt Çelik
Abone olTelegram
Genel Başkanlığını Ayhan Bilgen'in yaptığı SES Partisi, Ümit Özdağ kararı nedeniyle ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini duyurdu.
Ayhan Bilgen'in genel başkanlığını yaptığı SES Partisi, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından bir bildiri yayınladı.
Kararda, Ümit Özdağ ile imzalanan protokol gerekçe gösterilerek "paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir" denildi.
Açıklamanın bir bölümü şöyle:
"Seçmen iradesini özgür birey, bilinçli yurttaş ve sorumlu toplum perspektifi ekseninde ele alıyor ve partimize gönül veren her seçmenin iradesine saygı duyuyoruz. Bu bağlamda; Partimizin varoluşsal sebepleri de dikkate alınarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile vardığı anlaşma sonrası, Millet İttifakını destekleyeceğine ilişkin karar ve açıklaması partimiz ve parti tabanımız açısından kabul edilemezdir. Sosyal barış, siyasi uzlaşma ve toplumsal bütünleşme gibi hususların öncelikli olmasına inandığımız yeni dönemde, bu beklentilerimize taban tabana zıt bir paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir. Bu husustaki kararlılığımız değişmezdir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
HDP ve YSP'den basın toplantısı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumlarını açıklayacaklar
10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала