SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, ikinci tur için tutumunu açıkladı

"Seçmen iradesini özgür birey, bilinçli yurttaş ve sorumlu toplum perspektifi ekseninde ele alıyor ve partimize gönül veren her seçmenin iradesine saygı duyuyoruz. Bu bağlamda; Partimizin varoluşsal sebepleri de dikkate alınarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile vardığı anlaşma sonrası, Millet İttifakını destekleyeceğine ilişkin karar ve açıklaması partimiz ve parti tabanımız açısından kabul edilemezdir. Sosyal barış, siyasi uzlaşma ve toplumsal bütünleşme gibi hususların öncelikli olmasına inandığımız yeni dönemde, bu beklentilerimize taban tabana zıt bir paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir. Bu husustaki kararlılığımız değişmezdir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."