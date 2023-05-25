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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yspden-basin-toplantisi-cumhurbaskanligi-secimlerindeki-tutumlarini-aciklayacaklar-1071544869.html
HDP ve YSP'den basın toplantısı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumlarını açıklayacaklar
HDP ve YSP'den basın toplantısı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumlarını açıklayacaklar
HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
hdp
yeşil sol parti
cumhurbaşkanlığı
seçim
ikinci tur
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HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13:30'da basın toplantısı düzenleyecek.Parti genel başkanlarının ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tavırlarını açıklamaları bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/hdp-ve-yesil-sol-parti-protokol-kararini-yarin-aciklayacak-kurulan-tuzaklarin-farkindayiz-1071525640.html
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hdp, yeşil sol parti, cumhurbaşkanlığı, seçim, ikinci tur
hdp, yeşil sol parti, cumhurbaşkanlığı, seçim, ikinci tur

HDP ve YSP'den basın toplantısı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumlarını açıklayacaklar

10:13 25.05.2023 (güncellendi: 10:23 25.05.2023)
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.
HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13:30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Parti genel başkanlarının ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tavırlarını açıklamaları bekleniyor.
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
HDP ve Yeşil Sol Parti, protokol kararını yarın açıklayacak: Kurulan tuzakların farkındayız
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