https://sputniknews.com.tr/20230524/hdp-ve-yesil-sol-parti-protokol-kararini-yarin-aciklayacak-kurulan-tuzaklarin-farkindayiz-1071525640.html

HDP ve Yeşil Sol Parti, protokol kararını yarın açıklayacak: Kurulan tuzakların farkındayız

HDP ve Yeşil Sol Parti, protokol kararını yarın açıklayacak: Kurulan tuzakların farkındayız

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:06+0300

2023-05-24T19:06+0300

2023-05-24T19:11+0300

2023 türkiye seçimleri

hdp

yeşil sol parti

seçim

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

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HDP ve Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolü değerlendirme amacıyla bugün yaptığı olağanüstü toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kararın yarın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz..." başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.2- Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız."

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hdp, yeşil sol parti, seçim, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu