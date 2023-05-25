https://sputniknews.com.tr/20230525/rusyadan-misilleme-isvec-st-petersburg-baskonsoloslugu-kapaniyor-5-diplomat-sinir-disi-ediliyor-1071560043.html
Rusya'dan misilleme: İsveç St. Petersburg Başkonsolosluğu kapanıyor, 5 diplomat sınır dışı ediliyor
Rusya'dan misilleme: İsveç St. Petersburg Başkonsolosluğu kapanıyor, 5 diplomat sınır dışı ediliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in hasmane eylemlerine cevaben 1 Eylül'den itibaren St. Petersburg'daki İsveç Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine ilişkin... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:14+0300
2023-05-25T14:14+0300
2023-05-25T14:14+0300
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İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ı bakanlığa çağıran Rusya Dışişleri, İsveç'in cepheleşme yanlısı çizgisi dikkate alınarak Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğu'nun çalışmalarının 1 Eylül'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini belirtti.Bakanlık, St. Petersburg'daki İsveç Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine ilişkin onayın da aynı tarihten itibaren geri çekileceğinin altını çizdi.Bakanlık, 25 Nisan'da Stockholm'un aldığı 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına cevaben Rusya'da görevli 5 İsveçli diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildirdi.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülke makamlarının 5 Rus diplomatı 'diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetleri' nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230425/isvec-5-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1070185601.html
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rusya, isveç, petersburg, st. petersburg, sınır dışı, konsolosluk
rusya, isveç, petersburg, st. petersburg, sınır dışı, konsolosluk
Rusya'dan misilleme: İsveç St. Petersburg Başkonsolosluğu kapanıyor, 5 diplomat sınır dışı ediliyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in hasmane eylemlerine cevaben 1 Eylül'den itibaren St. Petersburg'daki İsveç Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine ilişkin onayın geri çekileceğini ve aynı tarihten itibaren Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğu'nun çalışmalarının durdurulacağını açıkladı.
İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ı bakanlığa çağıran Rusya Dışişleri, İsveç'in cepheleşme yanlısı çizgisi dikkate alınarak Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğu'nun çalışmalarının 1 Eylül'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini belirtti.
Bakanlık, St. Petersburg'daki İsveç Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine ilişkin onayın da aynı tarihten itibaren geri çekileceğinin altını çizdi.
Bakanlık, 25 Nisan'da Stockholm'un aldığı 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına cevaben Rusya'da görevli 5 İsveçli diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildirdi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülke makamlarının 5 Rus diplomatı 'diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetleri' nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtmişti.