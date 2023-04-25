https://sputniknews.com.tr/20230425/isvec-5-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1070185601.html

İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı edecek

İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı edecek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülke makamlarının 5 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T22:22+0300

2023-04-25T22:22+0300

2023-04-25T22:22+0300

ukrayna krizi

rusya

isveç

diplomat

sınır dışı

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SVT televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Billström, İsveç makamlarının beş Rus diplomatı, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetler’ nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtti.Billström, “Sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkemizdeki faaliyetleri, diplomatik statüleri ile bağdaşmıyordu” açıklamasında bulundu.Rusya’nın İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev ise İsveç makamlarının kararına ilişkin yorum yapmayı reddetti.SVT televizyonu, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının İsveç medyasında ‘İsveç ve diğer İskandinav ülkelerindeki Rus istihbaratçıları’ ile ilgili gazetecilik soruşturmasının yayınlanmasının ardından verildiğini belirtiyor.Rus medyasının diplomatik bir kaynağa atıfla aktardığı üzere Moskova, Stockholm'ün eylemlerine ‘kesinlikle yanıt verecek’.

https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrov-abd-ve-avrupa-ukrayna-konusunda-fena-halde-spekulasyon-yapiyor-1070176513.html

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