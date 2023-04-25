İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
97 dk
Z RAPORU
Liderlerin yoğun programı
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/isvec-5-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1070185601.html
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı edecek
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı edecek
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülke makamlarının 5 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:22+0300
2023-04-25T22:22+0300
ukrayna krizi
rusya
isveç
diplomat
sınır dışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39d52e50419e270f385c2f0c4edc84f0.jpg
SVT televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Billström, İsveç makamlarının beş Rus diplomatı, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetler’ nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtti.Billström, “Sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkemizdeki faaliyetleri, diplomatik statüleri ile bağdaşmıyordu” açıklamasında bulundu.Rusya’nın İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev ise İsveç makamlarının kararına ilişkin yorum yapmayı reddetti.SVT televizyonu, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının İsveç medyasında ‘İsveç ve diğer İskandinav ülkelerindeki Rus istihbaratçıları’ ile ilgili gazetecilik soruşturmasının yayınlanmasının ardından verildiğini belirtiyor.Rus medyasının diplomatik bir kaynağa atıfla aktardığı üzere Moskova, Stockholm'ün eylemlerine ‘kesinlikle yanıt verecek’.
https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrov-abd-ve-avrupa-ukrayna-konusunda-fena-halde-spekulasyon-yapiyor-1070176513.html
rusya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_03817aa5beef79957d1caf24c094e4d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, isveç, diplomat, sınır dışı
rusya, isveç, diplomat, sınır dışı

İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı edecek

22:22 25.04.2023
© AAİsveç Bayrağı
İsveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülke makamlarının 5 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.
SVT televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Billström, İsveç makamlarının beş Rus diplomatı, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetler’ nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtti.
Billström, “Sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkemizdeki faaliyetleri, diplomatik statüleri ile bağdaşmıyordu” açıklamasında bulundu.
Rusya’nın İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev ise İsveç makamlarının kararına ilişkin yorum yapmayı reddetti.
SVT televizyonu, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının İsveç medyasında ‘İsveç ve diğer İskandinav ülkelerindeki Rus istihbaratçıları’ ile ilgili gazetecilik soruşturmasının yayınlanmasının ardından verildiğini belirtiyor.
Rus medyasının diplomatik bir kaynağa atıfla aktardığı üzere Moskova, Stockholm'ün eylemlerine ‘kesinlikle yanıt verecek’.
Sergey Lavrov, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
DÜNYA
Lavrov: ABD ve Avrupa Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yapıyor
18:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала