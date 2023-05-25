https://sputniknews.com.tr/20230525/putinden-avrasya-kredi-derecelendirme-kurulusu-kurma-onerisi-1071581376.html
Putin’den Avrasya kredi derecelendirme kuruluşu kurma önerisi
Putin’den Avrasya kredi derecelendirme kuruluşu kurma önerisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nde giderek artan ekonomik faaliyete hizmet edecek makul değerlendirme aracının sağlanması için... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T21:59+0300
2023-05-25T21:59+0300
2023-05-25T21:59+0300
ekonomi
avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya
vladimir putin
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’nde konuşan Putin, “Avrasya Ekonomik Birliği’nde büyüyen ekonomik faaliyete hizmet edecek makul değerlendirme aracının mevcudiyetini sağlayacak bir Avrasya kredi derecelendirme kuruluşunun kurulması faydalı olacak. Ama burada tabii ki ilkeli yaklaşımlara, katı kriterlere ve bu kriterlere uyabilme yeteneğine ihtiyacımız var. Bu çalışmanın tamamen tarafsız olmasını sağlamalıyız. Tüm önemi bunda yatıyor. Bunu sağlayamazsak hiçbir anlamı olmaz” dedi.İsteyen tüm ülkelerle serbest ticaret bölgeleri oluşturmanın önemine işaret eden Putin, merkez bankalarının ulusal ve dijital para birimleri için uluslararası ödeme altyapısını ortaklaşa geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Ortak çabalar, Avrasya Ekonomik Birliği’nin mali bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlamalı” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/avrasya-ekonomik-birligi-zirvesi-kremlinde-basladi-1071563615.html
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avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, vladimir putin
avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, vladimir putin
Putin’den Avrasya kredi derecelendirme kuruluşu kurma önerisi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nde giderek artan ekonomik faaliyete hizmet edecek makul değerlendirme aracının sağlanması için Avrasya kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı teklif etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’nde konuşan Putin, “Avrasya Ekonomik Birliği’nde büyüyen ekonomik faaliyete hizmet edecek makul değerlendirme aracının mevcudiyetini sağlayacak bir Avrasya kredi derecelendirme kuruluşunun kurulması faydalı olacak. Ama burada tabii ki ilkeli yaklaşımlara, katı kriterlere ve bu kriterlere uyabilme yeteneğine ihtiyacımız var. Bu çalışmanın tamamen tarafsız olmasını sağlamalıyız. Tüm önemi bunda yatıyor. Bunu sağlayamazsak hiçbir anlamı olmaz” dedi.
İsteyen tüm ülkelerle serbest ticaret bölgeleri oluşturmanın önemine işaret eden Putin, merkez bankalarının ulusal ve dijital para birimleri için uluslararası ödeme altyapısını ortaklaşa geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Ortak çabalar, Avrasya Ekonomik Birliği’nin mali bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlamalı” ifadesini kullandı.