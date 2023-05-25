https://sputniknews.com.tr/20230525/putinden-avrasya-kredi-derecelendirme-kurulusu-kurma-onerisi-1071581376.html

Putin’den Avrasya kredi derecelendirme kuruluşu kurma önerisi

Putin’den Avrasya kredi derecelendirme kuruluşu kurma önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nde giderek artan ekonomik faaliyete hizmet edecek makul değerlendirme aracının sağlanması için... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T21:59+0300

2023-05-25T21:59+0300

2023-05-25T21:59+0300

ekonomi

avrasya ekonomik birliği (aeb)

rusya

vladimir putin

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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’nde konuşan Putin, “Avrasya Ekonomik Birliği’nde büyüyen ekonomik faaliyete hizmet edecek makul değerlendirme aracının mevcudiyetini sağlayacak bir Avrasya kredi derecelendirme kuruluşunun kurulması faydalı olacak. Ama burada tabii ki ilkeli yaklaşımlara, katı kriterlere ve bu kriterlere uyabilme yeteneğine ihtiyacımız var. Bu çalışmanın tamamen tarafsız olmasını sağlamalıyız. Tüm önemi bunda yatıyor. Bunu sağlayamazsak hiçbir anlamı olmaz” dedi.İsteyen tüm ülkelerle serbest ticaret bölgeleri oluşturmanın önemine işaret eden Putin, merkez bankalarının ulusal ve dijital para birimleri için uluslararası ödeme altyapısını ortaklaşa geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Ortak çabalar, Avrasya Ekonomik Birliği’nin mali bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlamalı” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230525/avrasya-ekonomik-birligi-zirvesi-kremlinde-basladi-1071563615.html

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avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, vladimir putin