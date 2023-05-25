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https://sputniknews.com.tr/20230525/ozgurlukler-sehri-amsterdamda-bir-devir-kapandi-eski-sehirde-sokakta-esrar-icmek-yasaklandi-1071576986.html
Özgürlükler şehri Amsterdam'da bir devir kapandı: Eski şehirde sokakta esrar içmek yasaklandı
Özgürlükler şehri Amsterdam'da bir devir kapandı: Eski şehirde sokakta esrar içmek yasaklandı
Hollanda'nın en büyük şehrinin ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema'nın Amsterdam'ı 'seks ve uyuşturucu turizmi merkezi' olmaktan çıkarmaya yönelik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T21:22+0300
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yaşam
amsterdam
esrar
marihuana
kırmızı
eski şehir
uyuşturucu
seks
turizm
avrupa
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Özgürlükler şehri Amsterdam'ın yılda milyonlarca turist çeken eski şehir merkezinde sokakta esrar içme yasağının yürürlüğe girmesiyle bir dönem kapandı. Belediye meclisinin Amsterdam'ı içki-uyuşturucu tüketimi çılgınlığı için gelen turistlerden kurtarıp şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek gerekçesiyle aldığı karar uyarınca, şehrin iç merkezi, kırmızı fener bölgesinin çevresindeki De Wallen, sokakta esrar içmenin yasak olduğunu gösteren tabelalarla donatıldı.Turistlere soğuk duşTabelaları fark eden turistlerden "Gerçekten mi? Ot yok mu? Amsterdam'da da öyle mi?" nidaları yükseldi.Yasak, turistler kadar Amsterdam sakinleri için de geçerli. Amsterdam sakinleri ikna olmuş değilAlman haber sitesi Tagesschau'ya göre Amsterdamlılar yasağın gerçekten bir işe yarayıp yaramayacağına şüpheyle bakıyor.Bir sakin "Burada ot içmeleri beni rahatsız etmiyor" derken, bir diğeri "Biz buna alışkınız. Amsterdam'da yaşıyoruz ve buradaki havanın ot, sigara, trafikten kirli olduğunu biliyoruz. Turistlere gelince, onlar zaten tabelalara bakmaz" diye söylendi.Ancak "Ot içmenin yasaklanması ve artık evlerimizde duman bulutlarının dolaşmamasını mükemmel buluyoruz" diye görüş bildirenler de oldu. Onlara "İnsanların ot içmesini nasıl önleyeceksin? Cidden! Polis buralarda koşuşturup içmelerini mi yasaklamalı? Asla" diye itiraz edenler de çıktı.100 euro para cezası kesilecekYasağa uymayanlar, başta sadece uyarılacak. Ancak ikinci kez yakalanırlarsa, 100 euro para cezası ödemek zorunda kalacak.'Sokakta içki içme yasağı da var, ama uygulanamıyor'Eski şehirde bar işleten Oscar Coster, yasağın uygulanabilir olmadığını düşünenlerden.Sokakta içki içme yasağının yıllardır yürürlükte olduğunu hatırlatan Coster, turistleri uzak tutmak ve gürültüyü patırtıyı azaltmak için iyi gibi gözüken bu fikrin pratikte getirisi olmadığını söyleyerek ekledi:Yasak, Amsterdam'ın alameti farikalarından olan esrar satan kafeleri (coffeeshops) işletenlerin keyfini kaçırdı. Eski şehirdeki coffeeshopların oda ve teraslarında esrar içilmesine herhangi bir kısıtlama gelmedi. Ancak işletmeciler sokak yasağının satışları düşüreceğinden endişeli. 'Esrar içeni günah keçisi yapmayın'Esrar Satıcıları Derneği'nden Joachim Helms, yasağın yanlış kişileri vurduğu görüşünde:'Amsterdam'dan uzak dur' kampanyasıSokakta esrar yasağı, Amsterdam'da kitle turizmiyle mücadele etmek ve sakinlerine daha iyi yaşam kalitesi sağlamak için alınan birçok önlemden sadece biri. Seks ve uyuşturucu turizmini şehir merkezinin dışına taşımak için tartışmalar sürüyor, ancak alternatif olarak önerilen yerlerde yaşayanlardan muhalefet geliyor. Bu arada şehir yönetimi, Britanya'da parti turistleri ve bekar erkek sürülerinin gelmesini önlemek için kampanya yürütüyor. Kampanyanın mesajı net: "Uzak dur. Amsterdam'dan uzak dur!"
https://sputniknews.com.tr/20210408/arastirma-istanbul-esrar-kullaniminda-barselonadan-eroin-kullanimda-ise-new-yorktan-sonra-ikinci-1044222443.html
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amsterdam, esrar, marihuana, kırmızı, eski şehir, uyuşturucu, seks, turizm, avrupa, hollanda
amsterdam, esrar, marihuana, kırmızı, eski şehir, uyuşturucu, seks, turizm, avrupa, hollanda

Özgürlükler şehri Amsterdam'da bir devir kapandı: Eski şehirde sokakta esrar içmek yasaklandı

21:22 25.05.2023 (güncellendi: 21:47 25.05.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDHollanda polisi
Hollanda polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Hollanda'nın en büyük şehrinin ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema'nın Amsterdam'ı 'seks ve uyuşturucu turizmi merkezi' olmaktan çıkarmaya yönelik adımları kapsamında, 'kırmızı fener' diye tabir edilen bölgenin sokaklarında esrar içme yasağı bugün yürürlüğe girdi.
Özgürlükler şehri Amsterdam'ın yılda milyonlarca turist çeken eski şehir merkezinde sokakta esrar içme yasağının yürürlüğe girmesiyle bir dönem kapandı.
Belediye meclisinin Amsterdam'ı içki-uyuşturucu tüketimi çılgınlığı için gelen turistlerden kurtarıp şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek gerekçesiyle aldığı karar uyarınca, şehrin iç merkezi, kırmızı fener bölgesinin çevresindeki De Wallen, sokakta esrar içmenin yasak olduğunu gösteren tabelalarla donatıldı.

Turistlere soğuk duş

Tabelaları fark eden turistlerden "Gerçekten mi? Ot yok mu? Amsterdam'da da öyle mi?" nidaları yükseldi.
Yasak, turistler kadar Amsterdam sakinleri için de geçerli.

Amsterdam sakinleri ikna olmuş değil

Alman haber sitesi Tagesschau'ya göre Amsterdamlılar yasağın gerçekten bir işe yarayıp yaramayacağına şüpheyle bakıyor.
Bir sakin "Burada ot içmeleri beni rahatsız etmiyor" derken, bir diğeri "Biz buna alışkınız. Amsterdam'da yaşıyoruz ve buradaki havanın ot, sigara, trafikten kirli olduğunu biliyoruz. Turistlere gelince, onlar zaten tabelalara bakmaz" diye söylendi.
Esrar- Marihuana - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2021
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8 Nisan 2021, 12:20
Ancak "Ot içmenin yasaklanması ve artık evlerimizde duman bulutlarının dolaşmamasını mükemmel buluyoruz" diye görüş bildirenler de oldu.
Onlara "İnsanların ot içmesini nasıl önleyeceksin? Cidden! Polis buralarda koşuşturup içmelerini mi yasaklamalı? Asla" diye itiraz edenler de çıktı.

100 euro para cezası kesilecek

Yasağa uymayanlar, başta sadece uyarılacak. Ancak ikinci kez yakalanırlarsa, 100 euro para cezası ödemek zorunda kalacak.

'Sokakta içki içme yasağı da var, ama uygulanamıyor'

Eski şehirde bar işleten Oscar Coster, yasağın uygulanabilir olmadığını düşünenlerden.
Sokakta içki içme yasağının yıllardır yürürlükte olduğunu hatırlatan Coster, turistleri uzak tutmak ve gürültüyü patırtıyı azaltmak için iyi gibi gözüken bu fikrin pratikte getirisi olmadığını söyleyerek ekledi:
"İçki yasağı kontrol edilmiyor. Her yerde yasak levhaları var, ama burada kolluk kuvvetlerini hiç görmüyorum. İçkiyle yapılamayan esrarla nasıl başarılacak? Onlara iyi şanslar diliyorum."
Yasak, Amsterdam'ın alameti farikalarından olan esrar satan kafeleri (coffeeshops) işletenlerin keyfini kaçırdı. Eski şehirdeki coffeeshopların oda ve teraslarında esrar içilmesine herhangi bir kısıtlama gelmedi. Ancak işletmeciler sokak yasağının satışları düşüreceğinden endişeli.

'Esrar içeni günah keçisi yapmayın'

Esrar Satıcıları Derneği'nden Joachim Helms, yasağın yanlış kişileri vurduğu görüşünde:
"Amsterdam sokaklarında sorun, gürültü ve suçun sorumlusu esrar içenler değil. Mutlu bir keşin öfkeli bir keş olmadığı klişesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Önemli olan, sokakta yaramazlık yapan olursa müdahale etmek. Asıl bunun takibinin yapılması, kazanım olur."

'Amsterdam'dan uzak dur' kampanyası

Sokakta esrar yasağı, Amsterdam'da kitle turizmiyle mücadele etmek ve sakinlerine daha iyi yaşam kalitesi sağlamak için alınan birçok önlemden sadece biri. Seks ve uyuşturucu turizmini şehir merkezinin dışına taşımak için tartışmalar sürüyor, ancak alternatif olarak önerilen yerlerde yaşayanlardan muhalefet geliyor.
Bu arada şehir yönetimi, Britanya'da parti turistleri ve bekar erkek sürülerinin gelmesini önlemek için kampanya yürütüyor. Kampanyanın mesajı net: "Uzak dur. Amsterdam'dan uzak dur!"
Hollanda'nın başkenti Amsterdam tursit sayısının aşırı arttığının ve ülkenin aşırı kalabalık olduğunu savunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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Amsterdam'dan İngiliz erkek turistlere çağrı: Buradan uzak durun
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