https://sputniknews.com.tr/20230525/ozgurlukler-sehri-amsterdamda-bir-devir-kapandi-eski-sehirde-sokakta-esrar-icmek-yasaklandi-1071576986.html

Özgürlükler şehri Amsterdam'da bir devir kapandı: Eski şehirde sokakta esrar içmek yasaklandı

Özgürlükler şehri Amsterdam'da bir devir kapandı: Eski şehirde sokakta esrar içmek yasaklandı

Hollanda'nın en büyük şehrinin ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema'nın Amsterdam'ı 'seks ve uyuşturucu turizmi merkezi' olmaktan çıkarmaya yönelik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T21:22+0300

2023-05-25T21:22+0300

2023-05-25T21:47+0300

yaşam

amsterdam

esrar

marihuana

kırmızı

eski şehir

uyuşturucu

seks

turizm

avrupa

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Özgürlükler şehri Amsterdam'ın yılda milyonlarca turist çeken eski şehir merkezinde sokakta esrar içme yasağının yürürlüğe girmesiyle bir dönem kapandı. Belediye meclisinin Amsterdam'ı içki-uyuşturucu tüketimi çılgınlığı için gelen turistlerden kurtarıp şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek gerekçesiyle aldığı karar uyarınca, şehrin iç merkezi, kırmızı fener bölgesinin çevresindeki De Wallen, sokakta esrar içmenin yasak olduğunu gösteren tabelalarla donatıldı.Turistlere soğuk duşTabelaları fark eden turistlerden "Gerçekten mi? Ot yok mu? Amsterdam'da da öyle mi?" nidaları yükseldi.Yasak, turistler kadar Amsterdam sakinleri için de geçerli. Amsterdam sakinleri ikna olmuş değilAlman haber sitesi Tagesschau'ya göre Amsterdamlılar yasağın gerçekten bir işe yarayıp yaramayacağına şüpheyle bakıyor.Bir sakin "Burada ot içmeleri beni rahatsız etmiyor" derken, bir diğeri "Biz buna alışkınız. Amsterdam'da yaşıyoruz ve buradaki havanın ot, sigara, trafikten kirli olduğunu biliyoruz. Turistlere gelince, onlar zaten tabelalara bakmaz" diye söylendi.Ancak "Ot içmenin yasaklanması ve artık evlerimizde duman bulutlarının dolaşmamasını mükemmel buluyoruz" diye görüş bildirenler de oldu. Onlara "İnsanların ot içmesini nasıl önleyeceksin? Cidden! Polis buralarda koşuşturup içmelerini mi yasaklamalı? Asla" diye itiraz edenler de çıktı.100 euro para cezası kesilecekYasağa uymayanlar, başta sadece uyarılacak. Ancak ikinci kez yakalanırlarsa, 100 euro para cezası ödemek zorunda kalacak.'Sokakta içki içme yasağı da var, ama uygulanamıyor'Eski şehirde bar işleten Oscar Coster, yasağın uygulanabilir olmadığını düşünenlerden.Sokakta içki içme yasağının yıllardır yürürlükte olduğunu hatırlatan Coster, turistleri uzak tutmak ve gürültüyü patırtıyı azaltmak için iyi gibi gözüken bu fikrin pratikte getirisi olmadığını söyleyerek ekledi:Yasak, Amsterdam'ın alameti farikalarından olan esrar satan kafeleri (coffeeshops) işletenlerin keyfini kaçırdı. Eski şehirdeki coffeeshopların oda ve teraslarında esrar içilmesine herhangi bir kısıtlama gelmedi. Ancak işletmeciler sokak yasağının satışları düşüreceğinden endişeli. 'Esrar içeni günah keçisi yapmayın'Esrar Satıcıları Derneği'nden Joachim Helms, yasağın yanlış kişileri vurduğu görüşünde:'Amsterdam'dan uzak dur' kampanyasıSokakta esrar yasağı, Amsterdam'da kitle turizmiyle mücadele etmek ve sakinlerine daha iyi yaşam kalitesi sağlamak için alınan birçok önlemden sadece biri. Seks ve uyuşturucu turizmini şehir merkezinin dışına taşımak için tartışmalar sürüyor, ancak alternatif olarak önerilen yerlerde yaşayanlardan muhalefet geliyor. Bu arada şehir yönetimi, Britanya'da parti turistleri ve bekar erkek sürülerinin gelmesini önlemek için kampanya yürütüyor. Kampanyanın mesajı net: "Uzak dur. Amsterdam'dan uzak dur!"

https://sputniknews.com.tr/20210408/arastirma-istanbul-esrar-kullaniminda-barselonadan-eroin-kullanimda-ise-new-yorktan-sonra-ikinci-1044222443.html

https://sputniknews.com.tr/20230330/amsterdamdan-ingiliz-erkek-turistlere-cagri-buradan-uzak-durun-1068948789.html

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amsterdam, esrar, marihuana, kırmızı, eski şehir, uyuşturucu, seks, turizm, avrupa, hollanda