https://sputniknews.com.tr/20230330/amsterdamdan-ingiliz-erkek-turistlere-cagri-buradan-uzak-durun-1068948789.html
Amsterdam'dan İngiliz erkek turistlere çağrı: Buradan uzak durun
Amsterdam'dan İngiliz erkek turistlere çağrı: Buradan uzak durun
Avrupa'nın popüler turizm destinasyonları arasında yer alan Amsterdam, 'çılgın bir gece' beklentisiyle şehre giden genç İngiliz erkeklere Amsterdam'a... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T12:58+0300
2023-03-30T12:58+0300
2023-03-30T12:58+0300
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hollanda
amsterdam
ingiltere
turist
yabancı turist
çılgınlık
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Belediye Konseyi, internet üzerinden yaptığı aramalarda kentte 'çılgın bir gece' geçirmenin yollarını arayan genç İngiliz turistlere yönelik 'Uzak durun' isimli bir kampanya başlattı.Uluslararası medyaya yansıyan haberlere göre kampanyanın hedefi, internette 'Amsterdam'da erkeklere özel parti', 'Amsterdam'da bar bar gezip dağıtma' gibi terimlerle arama yapan 18-35 yaş arası İngiliz erkek turistler. Kentteki ziyaretleri sırasında bu gibi eylemlerde bulunmanın yollarını arayan İngiliz erkek turistlere yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:Kampanya kapsamında Hollandalı yetkililer, söz konusu tanıma uyan İngiliz erkek turistleri Amsterdam'ı ziyaret etmekten caydırıcı reklamlar yayınlayacak. Reklamlarda ise kurallara uyulmaması durumunda turistlerin 'aşırı uyuşturucu ve alkol kullanımı' gibi davranışlarının para cezası, tutuklanma veya hastaneye kaldırılma gibi sonuçlara varabileceği hatırlatılacak.Kampanya halihazırda yalnızca İngiliz erkek turistleri ilgilendirirken, daha sonra 'rahatsızlık yaratma potansiyeline' sahip tüm Avrupalı turistleri dahil etmesinin beklendiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20210628/amsterdam-yetkililerinin-turistlere-mesaji-net-derdiniz-alkol-esrar-ve-red-light-ise-hic-gelmeyin--1044832571.html
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hollanda, amsterdam, ingiltere, turist, yabancı turist, çılgınlık
hollanda, amsterdam, ingiltere, turist, yabancı turist, çılgınlık
Amsterdam'dan İngiliz erkek turistlere çağrı: Buradan uzak durun
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Avrupa'nın popüler turizm destinasyonları arasında yer alan Amsterdam, 'çılgın bir gece' beklentisiyle şehre giden genç İngiliz erkeklere Amsterdam'a gelmemeleri çağrısında bulundu. Çağrı metninde, kurallara uymayan turistlere ceza verileceği hatırlatıldı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Belediye Konseyi, internet üzerinden yaptığı aramalarda kentte 'çılgın bir gece' geçirmenin yollarını arayan genç İngiliz turistlere yönelik 'Uzak durun' isimli bir kampanya başlattı.
Uluslararası medyaya yansıyan haberlere göre kampanyanın hedefi, internette 'Amsterdam'da erkeklere özel parti', 'Amsterdam'da bar bar gezip dağıtma' gibi terimlerle arama yapan 18-35 yaş arası İngiliz erkek turistler.
Kentteki ziyaretleri sırasında bu gibi eylemlerde bulunmanın yollarını arayan İngiliz erkek turistlere yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Bu kampanya Büyük Britanya'da başlatılmış ve 18-35 yaş arasındaki erkekleri hedeflemektedir. İnternet üzerinden caydırmayı amaçlayan kampanya, 'çılgın vakit geçirmek' için Amsterdam'ı ziyaret etmek isteyen rahatsız edici turistlere ve ardından ortaya çıkan sonuçlara işaret etmektedir."
Kampanya kapsamında Hollandalı yetkililer, söz konusu tanıma uyan İngiliz erkek turistleri Amsterdam'ı ziyaret etmekten caydırıcı reklamlar yayınlayacak.
Reklamlarda ise kurallara uyulmaması durumunda turistlerin 'aşırı uyuşturucu ve alkol kullanımı' gibi davranışlarının para cezası, tutuklanma veya hastaneye kaldırılma gibi sonuçlara varabileceği hatırlatılacak.
Kampanya halihazırda yalnızca İngiliz erkek turistleri ilgilendirirken, daha sonra 'rahatsızlık yaratma potansiyeline' sahip tüm Avrupalı turistleri dahil etmesinin beklendiği belirtildi.