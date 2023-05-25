Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lig sonrası gözler yeniden Kupa'da
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Türkiye Un Sanayicileri Konfederasyonu: Makarnada dünyada ikinci, unda açık ara birinciyiz
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD-NATO ve Rusya-Çin ile tırmanan gerilim
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/omer-celikten-hdpnin-2-tur-kararina-iliskin-aciklama-kendi-secmenine-yalan-soyluyor-1071568058.html
Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor
Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin 2. tur seçimiyle ilgili kararını açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T15:59+0300
2023-05-25T15:59+0300
2023 türkiye seçimleri
hdp
ömer çelik
yeşil sol parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070862112_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22616261f809ca32d7bf1ced7ebf5bb3.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Sayın Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu için söylediğim gibi siyasi iflas. * Bu kadar uçlar arasında bu kadar savrulabilmesi, kendi ittifakı içinden de tepki geldi. Zafer Partisi aşırı sağcı sözler söylüyor HDP'nin tam tersi. Ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. * Ben hala bunların ikisini de yan yana tutarım diyorsa siyasi iflastır. * Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor. * Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil. Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır. * HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.
https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yesil-sol-parti-2-tur-kararini-acikliyor-1071557704.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070862112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_223154292e431275459dbfa0bbc34bc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, ömer çelik, yeşil sol parti
hdp, ömer çelik, yeşil sol parti

Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor

15:59 25.05.2023
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
Abone olTelegram
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin 2. tur seçimiyle ilgili kararını açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik, "HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Sayın Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu için söylediğim gibi siyasi iflas.
* Bu kadar uçlar arasında bu kadar savrulabilmesi, kendi ittifakı içinden de tepki geldi. Zafer Partisi aşırı sağcı sözler söylüyor HDP'nin tam tersi. Ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor.
* Ben hala bunların ikisini de yan yana tutarım diyorsa siyasi iflastır.
* Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor.
* Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil. Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır.
* HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.
HDP- YSP - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
HDP ve Yeşil Sol Parti 2. tur kararını açıkladı
13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала