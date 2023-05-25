https://sputniknews.com.tr/20230525/omer-celikten-hdpnin-2-tur-kararina-iliskin-aciklama-kendi-secmenine-yalan-soyluyor-1071568058.html

Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor

Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin 2. tur seçimiyle ilgili kararını açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:59+0300

2023-05-25T15:59+0300

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2023 türkiye seçimleri

hdp

ömer çelik

yeşil sol parti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Sayın Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu için söylediğim gibi siyasi iflas. * Bu kadar uçlar arasında bu kadar savrulabilmesi, kendi ittifakı içinden de tepki geldi. Zafer Partisi aşırı sağcı sözler söylüyor HDP'nin tam tersi. Ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. * Ben hala bunların ikisini de yan yana tutarım diyorsa siyasi iflastır. * Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor. * Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil. Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır. * HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yesil-sol-parti-2-tur-kararini-acikliyor-1071557704.html

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