https://sputniknews.com.tr/20230525/omer-celikten-hdpnin-2-tur-kararina-iliskin-aciklama-kendi-secmenine-yalan-soyluyor-1071568058.html
Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor
Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor
HDP ve Yeşil Sol Parti'nin 2. tur seçimiyle ilgili kararını açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T15:59+0300
2023-05-25T15:59+0300
2023-05-25T15:59+0300
2023 türkiye seçimleri
hdp
ömer çelik
yeşil sol parti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Sayın Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu için söylediğim gibi siyasi iflas. * Bu kadar uçlar arasında bu kadar savrulabilmesi, kendi ittifakı içinden de tepki geldi. Zafer Partisi aşırı sağcı sözler söylüyor HDP'nin tam tersi. Ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. * Ben hala bunların ikisini de yan yana tutarım diyorsa siyasi iflastır. * Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor. * Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil. Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır. * HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.
https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yesil-sol-parti-2-tur-kararini-acikliyor-1071557704.html
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hdp, ömer çelik, yeşil sol parti
Ömer Çelik'ten HDP'nin 2. tur kararına ilişkin açıklama: Kendi seçmenine yalan söylüyor
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HDP ve Yeşil Sol Parti'nin 2. tur seçimiyle ilgili kararını açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik, "HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Sayın Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu için söylediğim gibi siyasi iflas.
* Bu kadar uçlar arasında bu kadar savrulabilmesi, kendi ittifakı içinden de tepki geldi. Zafer Partisi aşırı sağcı sözler söylüyor HDP'nin tam tersi. Ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor.
* Ben hala bunların ikisini de yan yana tutarım diyorsa siyasi iflastır.
* Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor.
* Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil. Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır.
* HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.