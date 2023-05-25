https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yesil-sol-parti-2-tur-kararini-acikliyor-1071557704.html

HDP ve Yeşil Sol Parti 2. tur kararını açıkladı

HDP ve Yeşil Sol Parti 2. tur kararını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından HDP ve Yeşil Sol Parti... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T13:35+0300

2023-05-25T13:35+0300

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hdp

2023 türkiye seçimleri

yeşil sol parti

seçim

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, HDP Genel Merkezi’nde ikinci tura ilişkin tutumlarını açıkladı.Buldan'ın açıklamasından satır başları şöyle:* Dün Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokolü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirilerimizi de kamuoyuyla paylaştık. * Mücadelemizin ve Üçüncü Yol politikamızın temel hedefi, devletin ve toplumun imkanlarına bir avuç rantçının çökmesini engellemek ve sistemi yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini, toplumsal adaleti, demokrasiyi önceleyen bir evrensel standarda kavuşturmaktır. * Bizi tavizsiz ve baş eğmez kıldıran tek şey ezilen, mazlum halklarımızın bu talebi ve ihtiyacıdır. Israrla vurguluyoruz; Kürtlerin politik iradesine kayyımlar yoluyla ipotek koyanlar, aynı zamanda bütün Türkiye halklarının haklarına ve özgürlüklerine de ipotek koyanlardır. * Kürt sorununun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Bu çözümsüzlük oyunu bozulmadan, Cumhuriyet demokrasi ile bütünleşemeyecektir. Önemle altını çizmek isteriz ki, hiçbir siyasi hesap ve çıkar yoksul, emekçi halkların, kadınların ve gençlerin geleceğinden daha kıymetli olamaz. 'Duruşumuzdan geri adım atmayacağız'* Bizler HDP ve Yeşil Sol Parti olarak, sadece ve sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesine kefiliz; tek ölçütümüz, şaşmaz bağlılığımız bu değerlerdir. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağımızın sözünü tekrarlıyoruz. * 28 Mayıs seçimlerinde oylanacak olan da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim ve refah talebi güçlü bir şekilde sahiplenilmiş ve bu talep sandığa da yansımıştır.Mithat Sancar ise "Tercihimizi saray rejimini değiştirme konusunda ortaya koymuştuk. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz. Sandığa gidelim, sandıkları koruyalım. İrademizle saray rejimini değiştirelim, irademize de sandıklarda sahip çıkalım" dedi.'Protokol' sorusuna yanıt"Ümit Özdağ ile protokolü CHP'yle görüştünüz mü?" sorusuna Sancar şöyle yanıt verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230525/hdp-ve-yspden-basin-toplantisi-cumhurbaskanligi-secimlerindeki-tutumlarini-aciklayacaklar-1071544869.html

https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-ve-ozdag-aciklama-yapiyor-1071490456.html

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hdp, yeşil sol parti, seçim