https://sputniknews.com.tr/20230525/musleranin-kaybolan-parfumu-icin-ucagi-birbirine-kattigi-iddia-edildi-1071573473.html

Muslera'nın kaybolan parfümü için uçağı birbirine kattığı iddia edildi

Muslera'nın kaybolan parfümü için uçağı birbirine kattığı iddia edildi

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü parfüm için uçağı birbirine kattığı iddia edildi. Uçakta parfümünün kaybolduğunu ve arkadaşlarının... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T18:04+0300

2023-05-25T18:04+0300

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spor

fernando muslera

parfüm

uçak

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Sabah'ın haberine göre, yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230512/fon-dolandiriciliginda-sorusturma-genisliyor-muslera-tum-banka-yetkililerinden-sikayetci-1070985861.html

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fernando muslera, parfüm, uçak