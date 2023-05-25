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Muslera'nın kaybolan parfümü için uçağı birbirine kattığı iddia edildi
Muslera'nın kaybolan parfümü için uçağı birbirine kattığı iddia edildi
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü parfüm için uçağı birbirine kattığı iddia edildi. Uçakta parfümünün kaybolduğunu ve arkadaşlarının... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fernando muslera
parfüm
uçak
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Sabah'ın haberine göre, yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/fon-dolandiriciliginda-sorusturma-genisliyor-muslera-tum-banka-yetkililerinden-sikayetci-1070985861.html
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fernando muslera, parfüm, uçak
fernando muslera, parfüm, uçak

Muslera'nın kaybolan parfümü için uçağı birbirine kattığı iddia edildi

18:04 25.05.2023 (güncellendi: 18:07 25.05.2023)
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü parfüm için uçağı birbirine kattığı iddia edildi. Uçakta parfümünün kaybolduğunu ve arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan Muslera, iddiaya göre duruma sinirlenerek arkadaşlarına bağırıp çağırınca gerginlik yaşandı. Ünlü futbolcuyu, kulüp yetkilileri sakinleştirdi.
Sabah'ın haberine göre, yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.
Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.
Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.
Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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