https://sputniknews.com.tr/20230512/fon-dolandiriciliginda-sorusturma-genisliyor-muslera-tum-banka-yetkililerinden-sikayetci-1070985861.html

Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi

Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi

Fon kurduğunu söyleyerek Galatasaray’lı futbolcuları ve teknik adamları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan’dan Muslera da şikâyetçi oldu. Sarı-kırmızılıların... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T09:28+0300

2023-05-12T09:28+0300

2023-05-12T09:28+0300

türkiye

fernando muslera

soruşturma

banka

banka hesabı

banka dolandırıcılığı

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Özel bir fon kurarak para topladığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturma genişliyor. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre Erzan’a para kaptıranlardan Galatasaray’ın kalecisi Nestor Fernando Muslera da avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyet dilekçesi verdi. Muslera, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Erzan beni her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bunun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor’ diyerek beni de ikna etti.‘Paran güvende’1 milyon 200 bin dolar paramı teslim ettim. Erzan, 1.5-2 ay sonra fonun getirisini almaya başlayacağımızı söylemişti. Fakat ödeme yapılmadı. Martta Erzan, ailemle oturduğum eve geldi, ‘Paran güvende’ şeklinde sözler söyledi. Fonun yüzde 35 getirisi olacağını söylemişti. Anaparanın 700 bin dolarını iade etti. Geriye kalan 500 bin dolar ve vaat ettiği parayı kesinlikle alamadım. Bu parayı Seçil Erzan’a bankanın kurumsal bir Banka olması nedeniyle ve Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu gibi isimlere güvenerek verdim. Başta Erzan olmak üzere bütün banka yetkililerinden şikâyetçiyim.”

https://sputniknews.com.tr/20230504/dolandirildiklari-one-surulen-fatih-terim-muslera-ve-emre-belozoglu-musteki-olarak-ifade-verdi-1070599685.html

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fernando muslera, soruşturma, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı