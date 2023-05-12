https://sputniknews.com.tr/20230512/fon-dolandiriciliginda-sorusturma-genisliyor-muslera-tum-banka-yetkililerinden-sikayetci-1070985861.html
Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi
Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi
Fon kurduğunu söyleyerek Galatasaray’lı futbolcuları ve teknik adamları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan’dan Muslera da şikâyetçi oldu. Sarı-kırmızılıların... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T09:28+0300
2023-05-12T09:28+0300
2023-05-12T09:28+0300
türkiye
fernando muslera
soruşturma
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg
Özel bir fon kurarak para topladığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturma genişliyor. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre Erzan’a para kaptıranlardan Galatasaray’ın kalecisi Nestor Fernando Muslera da avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyet dilekçesi verdi. Muslera, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Erzan beni her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bunun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor’ diyerek beni de ikna etti.‘Paran güvende’1 milyon 200 bin dolar paramı teslim ettim. Erzan, 1.5-2 ay sonra fonun getirisini almaya başlayacağımızı söylemişti. Fakat ödeme yapılmadı. Martta Erzan, ailemle oturduğum eve geldi, ‘Paran güvende’ şeklinde sözler söyledi. Fonun yüzde 35 getirisi olacağını söylemişti. Anaparanın 700 bin dolarını iade etti. Geriye kalan 500 bin dolar ve vaat ettiği parayı kesinlikle alamadım. Bu parayı Seçil Erzan’a bankanın kurumsal bir Banka olması nedeniyle ve Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu gibi isimlere güvenerek verdim. Başta Erzan olmak üzere bütün banka yetkililerinden şikâyetçiyim.”
https://sputniknews.com.tr/20230504/dolandirildiklari-one-surulen-fatih-terim-muslera-ve-emre-belozoglu-musteki-olarak-ifade-verdi-1070599685.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b308280e230954f6511d31331f73b0c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fernando muslera, soruşturma, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı
fernando muslera, soruşturma, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı
Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi
Abone ol
Fon kurduğunu söyleyerek Galatasaray’lı futbolcuları ve teknik adamları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan’dan Muslera da şikâyetçi oldu. Sarı-kırmızılıların kalecisi verdiği paranın 700 bin dolarını geri aldığını kalan 500 bin dolar ve vaat edilen getiriyi alamadığını söyledi.
Özel bir fon kurarak para topladığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturma genişliyor. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine
göre Erzan’a para kaptıranlardan Galatasaray’ın kalecisi Nestor Fernando Muslera da avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyet dilekçesi verdi.
Muslera, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Erzan beni her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bunun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor’ diyerek beni de ikna etti.
‘Paran güvende’
1 milyon 200 bin dolar paramı teslim ettim. Erzan, 1.5-2 ay sonra fonun getirisini almaya başlayacağımızı söylemişti. Fakat ödeme yapılmadı. Martta Erzan, ailemle oturduğum eve geldi, ‘Paran güvende’ şeklinde sözler söyledi. Fonun yüzde 35 getirisi olacağını söylemişti. Anaparanın 700 bin dolarını iade etti. Geriye kalan 500 bin dolar ve vaat ettiği parayı kesinlikle alamadım. Bu parayı Seçil Erzan’a bankanın kurumsal bir Banka olması nedeniyle ve Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu gibi isimlere güvenerek verdim. Başta Erzan olmak üzere bütün banka yetkililerinden şikâyetçiyim.”