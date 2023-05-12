Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
14 Mayıs Genel Seçimleri ve elektrikli otomobiller
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, gündemdeki gelişmeleri yorumluyor
09:11
121 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
58 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Liderlerin miting maratonu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230512/fon-dolandiriciliginda-sorusturma-genisliyor-muslera-tum-banka-yetkililerinden-sikayetci-1070985861.html
Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi
Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi
Fon kurduğunu söyleyerek Galatasaray’lı futbolcuları ve teknik adamları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan’dan Muslera da şikâyetçi oldu. Sarı-kırmızılıların... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T09:28+0300
2023-05-12T09:28+0300
türkiye
fernando muslera
soruşturma
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg
Özel bir fon kurarak para topladığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturma genişliyor. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre Erzan’a para kaptıranlardan Galatasaray’ın kalecisi Nestor Fernando Muslera da avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyet dilekçesi verdi. Muslera, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Erzan beni her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bunun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor’ diyerek beni de ikna etti.‘Paran güvende’1 milyon 200 bin dolar paramı teslim ettim. Erzan, 1.5-2 ay sonra fonun getirisini almaya başlayacağımızı söylemişti. Fakat ödeme yapılmadı. Martta Erzan, ailemle oturduğum eve geldi, ‘Paran güvende’ şeklinde sözler söyledi. Fonun yüzde 35 getirisi olacağını söylemişti. Anaparanın 700 bin dolarını iade etti. Geriye kalan 500 bin dolar ve vaat ettiği parayı kesinlikle alamadım. Bu parayı Seçil Erzan’a bankanın kurumsal bir Banka olması nedeniyle ve Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu gibi isimlere güvenerek verdim. Başta Erzan olmak üzere bütün banka yetkililerinden şikâyetçiyim.”
https://sputniknews.com.tr/20230504/dolandirildiklari-one-surulen-fatih-terim-muslera-ve-emre-belozoglu-musteki-olarak-ifade-verdi-1070599685.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b308280e230954f6511d31331f73b0c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fernando muslera, soruşturma, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı
fernando muslera, soruşturma, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı

Fon dolandırıcılığında soruşturma genişliyor: Muslera tüm banka yetkililerinden şikayetçi

09:28 12.05.2023
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Fon kurduğunu söyleyerek Galatasaray’lı futbolcuları ve teknik adamları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan’dan Muslera da şikâyetçi oldu. Sarı-kırmızılıların kalecisi verdiği paranın 700 bin dolarını geri aldığını kalan 500 bin dolar ve vaat edilen getiriyi alamadığını söyledi.
Özel bir fon kurarak para topladığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturma genişliyor. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre Erzan’a para kaptıranlardan Galatasaray’ın kalecisi Nestor Fernando Muslera da avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyet dilekçesi verdi.
Muslera, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Erzan beni her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bunun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor’ diyerek beni de ikna etti.

‘Paran güvende’

1 milyon 200 bin dolar paramı teslim ettim. Erzan, 1.5-2 ay sonra fonun getirisini almaya başlayacağımızı söylemişti. Fakat ödeme yapılmadı. Martta Erzan, ailemle oturduğum eve geldi, ‘Paran güvende’ şeklinde sözler söyledi. Fonun yüzde 35 getirisi olacağını söylemişti. Anaparanın 700 bin dolarını iade etti. Geriye kalan 500 bin dolar ve vaat ettiği parayı kesinlikle alamadım. Bu parayı Seçil Erzan’a bankanın kurumsal bir Banka olması nedeniyle ve Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu gibi isimlere güvenerek verdim. Başta Erzan olmak üzere bütün banka yetkililerinden şikâyetçiyim.”
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
YAŞAM
Dolandırıldıkları öne sürülen Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu, müşteki olarak ifade verdi
4 Mayıs, 12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала