https://sputniknews.com.tr/20230504/dolandirildiklari-one-surulen-fatih-terim-muslera-ve-emre-belozoglu-musteki-olarak-ifade-verdi-1070599685.html

Dolandırıldıkları öne sürülen Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu, müşteki olarak ifade verdi

Dolandırıldıkları öne sürülen Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu, müşteki olarak ifade verdi

Bir bankanın şube müdürü tarafından dolandırıldıklarını öne süren Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera dün müşteki olarak ifade verdi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T12:14+0300

2023-05-04T12:14+0300

2023-05-04T12:15+0300

yaşam

fatih terim

fernando muslera

emre belözoğlu

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Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, yer alan habere göre, özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan Seçil Erzan, mağdurlarla bankacılık işlemleri esnasında tanıştı. Mağdurlar ile Erzan arasında yıllar içerisinde güven ilişkisi oluştu. Erzan, mağdurlara bankanın özel bir fonu olduğunu, bu fona para yatırmaları halinde kâr payı alacaklarını söyledi. Erzan’a güvenen mağdurlar fona toplamda yaklaşık 80 milyon dolar para yatırdı. Ancak bir süre sonra Erzan, telefonlara çıkmayıp mağdurları oyalamaya başladı. Bunun üzerine ödemiş olduğu paranın zimmete geçirildiğini anlayan bir işinsanının suç duyurusu üzerine Erzan hakkında “bankacılık zimmeti” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erzan 11 Nisan 2023’te tutuklandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak, Buse Terim ve Mert Çetin’in de arasında bulunduğu 30’a yakın mağdur şikayetçi oldu. Erzan’ın şube müdürü olarak çalıştığı banka da savcılığa ihbarda bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera dün müşteki olarak ifade verdi. Terim, Belözoğlu ve Muslera basın mensuplarının görüntü almaması için başka kapıdan adliyeden çıkartıldılar.

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fatih terim, fernando muslera, emre belözoğlu