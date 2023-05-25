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https://sputniknews.com.tr/20230525/merkez-bankasi-rezervleri-1016-milyar-dolar-oldu-1071567250.html
Merkez Bankası rezervleri 101.6 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 101.6 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T15:43+0300
2023-05-25T15:43+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
altın rezervi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 18 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 990 milyon dolar azalışla 58 milyar 825 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 60 milyar 815 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara indi.
https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-rezervleri-secim-haftasinda-9-milyar-dolar-azaldi-1071265701.html
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merkez bankası, rezerv, altın rezervi
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Merkez Bankası rezervleri 101.6 milyar dolar oldu

15:43 25.05.2023
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 18 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 990 milyon dolar azalışla 58 milyar 825 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 60 milyar 815 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara indi.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı
18 Mayıs, 15:33
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