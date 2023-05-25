https://sputniknews.com.tr/20230525/merkez-bankasi-rezervleri-1016-milyar-dolar-oldu-1071567250.html

Merkez Bankası rezervleri 101.6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 101.6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:43+0300

2023-05-25T15:43+0300

2023-05-25T15:43+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

altın rezervi

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 18 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 990 milyon dolar azalışla 58 milyar 825 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 60 milyar 815 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara indi.

https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-rezervleri-secim-haftasinda-9-milyar-dolar-azaldi-1071265701.html

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