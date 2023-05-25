https://sputniknews.com.tr/20230525/kiev-harkovdaki-kullanilmis-nukleer-yakit-depolama-tesisini-havaya-ucurabilir-1071582920.html
‘Kiev, Harkov’daki kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisini havaya uçurabilir’
‘Kiev, Harkov’daki kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisini havaya uçurabilir’
Rusya ile çatışmada askeri başarılar elde edemeyen Kiev rejiminin geniş yankı uyandıracak bir başka provokasyona girişebileceği öğrenildi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:33+0300
2023-05-25T22:33+0300
2023-05-25T22:33+0300
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Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Sputnik’e demecinde Rusya ile çatışmada askeri başarılar elde edemeyen Kiev rejiminin geniş yankı uyandıracak bir başka provokasyona girişebileceğini söyledi.Kaynak, “Bu eylem, Harkov'da kullanılmış nükleer yakıtla dolu bir depolama tesisinin havaya uçurulması ve ardından Moskova'nın bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlemekle suçlanması olabilir” diye konuştu.Kentte Harkov Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Ulusal Bilim Merkezi ve Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı B. I. Verkin Düşük Sıcaklık Fiziği ve Mühendisliği Enstitüsü dahil birkaç nükleer reaktör olduğuna dikkat çeken kaynak, “Bu bakımdan Harkov, Ukraynalı neo-Nazilerin böylesine canavarca bir terör eylemi gerçekleştirmesi için oldukça uygun bir yer” ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM), AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve diğer uluslararası kuruluşların Kiev tarafından Rusya topraklarında düzenlenen terör saldırılarına sert bir tepki göstermemesi durumunda, Ukrayna yönetiminin bu insanlık dışı planı uygulamaya girişebileceğini dile getiren kaynak, “Sonuçta felaketin zararı sadece Ukrayna'nın doğusunu değil, Rusya, Belarus ve AB ülkelerini de etkileyecek” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/soygu-bati-tarafindan-rusya-ve-belarusa-karsi-ilan-edilmemis-bir-savas-baslatildi-1071547866.html
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rusya, ukrayna, harkov, nükleer
‘Kiev, Harkov’daki kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisini havaya uçurabilir’
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Rusya ile çatışmada askeri başarılar elde edemeyen Kiev rejiminin geniş yankı uyandıracak bir başka provokasyona girişebileceği öğrenildi.
Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Sputnik’e demecinde Rusya ile çatışmada askeri başarılar elde edemeyen Kiev rejiminin geniş yankı uyandıracak bir başka provokasyona girişebileceğini söyledi.
Kaynak, “Bu eylem, Harkov'da kullanılmış nükleer yakıtla dolu bir depolama tesisinin havaya uçurulması ve ardından Moskova'nın bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlemekle suçlanması olabilir” diye konuştu.
Kentte Harkov Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Ulusal Bilim Merkezi ve Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı B. I. Verkin Düşük Sıcaklık Fiziği ve Mühendisliği Enstitüsü dahil birkaç nükleer reaktör olduğuna dikkat çeken kaynak, “Bu bakımdan Harkov, Ukraynalı neo-Nazilerin böylesine canavarca bir terör eylemi gerçekleştirmesi için oldukça uygun bir yer” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM), AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve diğer uluslararası kuruluşların Kiev tarafından Rusya topraklarında düzenlenen terör saldırılarına sert bir tepki göstermemesi durumunda, Ukrayna yönetiminin bu insanlık dışı planı uygulamaya girişebileceğini dile getiren kaynak, “Sonuçta felaketin zararı sadece Ukrayna'nın doğusunu değil, Rusya, Belarus ve AB ülkelerini de etkileyecek” vurgusunu yaptı.