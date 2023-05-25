https://sputniknews.com.tr/20230525/soygu-bati-tarafindan-rusya-ve-belarusa-karsi-ilan-edilmemis-bir-savas-baslatildi-1071547866.html
Şoygu: Batı tarafından Rusya ve Belarus’a karşı ilan edilmemiş bir savaş başlatıldı
Şoygu: Batı tarafından Rusya ve Belarus’a karşı ilan edilmemiş bir savaş başlatıldı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ve Belarus’a karşı ilan edilmemiş bir savaş açıldığını, söz konusu savaşı başlatıp sürdürenin Batı ülkeleri olduğunu... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T11:35+0300
2023-05-25T11:35+0300
2023-05-25T11:50+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
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belarus
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile görüşmesi sırasında, “Ülkelerimize karşı ilan edilmemiş bir savaş başlatan kolektif Batı’ya karşı beraber karşı koyuyoruz” dedi.‘NATO’nun askeri eylemlerinin son derece saldırgan bir hal aldığı’ saptamasını yapan Şoygu, “İttifakın (NATO) Doğu Avrupa’daki birliklerinin savaşa hazırlık durumunu artıracak bir dizi önlem uygulanıyor. Rusya ve Belarus sınırlarına yeni askeri birimler ve askeri altyapılar konuşlandırılıyor, askeri eğitimler ve istihbarat eylemleri de aktif hale getirilmiş durumda” ifadelerini kullandı.Rusya ve Belarus’un batı sınırlarında ‘tehditlerin son derece keskin bir biçimde artması sebebiyle’ Belarus’a taktik nükleer silahlar yerleştirdikleri hatırlatmasını da yapan Rusya Savunma Bakanı, söz konusu silahların kontrolünün ve gerekmesi halinde kullanılması kararının Rusya’ya ait olduğunu kaydetti.Şoygu ayrıca, ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırmasını ve burada tutmasını içeren anlaşmayı Belarus Savunma Bakanı Hrenin ile gün içinde imzaladıklarını da ekledi.Rusya Belarus’a hem konvansiyonel hem de nükleer füze fırlatabilen İskander-M sistemleri yerleştirmişti. Bunun yanında, Belarus’taki SU-25 jetlerinin bir kısmı nükleer silah taşıyabilecekleri biçimde yeniden donatılmıştı.Belarus askerleri de her iki sistemi de kullanabilmeleri için Rusya’da eğitim almışlardı.
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sergey şoygu, rusya, ukrayna, belarus
sergey şoygu, rusya, ukrayna, belarus
Şoygu: Batı tarafından Rusya ve Belarus’a karşı ilan edilmemiş bir savaş başlatıldı
11:35 25.05.2023 (güncellendi: 11:50 25.05.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ve Belarus’a karşı ilan edilmemiş bir savaş açıldığını, söz konusu savaşı başlatıp sürdürenin Batı ülkeleri olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile görüşmesi sırasında, “Ülkelerimize karşı ilan edilmemiş bir savaş başlatan kolektif Batı’ya karşı beraber karşı koyuyoruz” dedi.
‘NATO’nun askeri eylemlerinin son derece saldırgan bir hal aldığı’ saptamasını yapan Şoygu, “İttifakın (NATO) Doğu Avrupa’daki birliklerinin savaşa hazırlık durumunu artıracak bir dizi önlem uygulanıyor. Rusya ve Belarus sınırlarına yeni askeri birimler ve askeri altyapılar konuşlandırılıyor, askeri eğitimler ve istihbarat eylemleri de aktif hale getirilmiş durumda” ifadelerini kullandı.
Rusya ve Belarus’un batı sınırlarında ‘tehditlerin son derece keskin bir biçimde artması sebebiyle’ Belarus’a taktik nükleer silahlar yerleştirdikleri hatırlatmasını da yapan Rusya Savunma Bakanı, söz konusu silahların kontrolünün ve gerekmesi halinde kullanılması kararının Rusya’ya ait olduğunu kaydetti.
Şoygu ayrıca, ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırmasını ve burada tutmasını içeren anlaşmayı Belarus Savunma Bakanı Hrenin ile gün içinde imzaladıklarını da ekledi.
Rusya Belarus’a hem konvansiyonel hem de nükleer füze fırlatabilen İskander-M sistemleri yerleştirmişti. Bunun yanında, Belarus’taki SU-25 jetlerinin bir kısmı nükleer silah taşıyabilecekleri biçimde yeniden donatılmıştı.
Belarus askerleri de her iki sistemi de kullanabilmeleri için Rusya’da eğitim almışlardı.