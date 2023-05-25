https://sputniknews.com.tr/20230525/istanbul-istinyedeki-bir-avmde-yangin-cikti-1071571727.html
İstanbul'da AVM yangını
İstanbul'da AVM yangını
İstanbul'da bir AVM'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T17:03+0300
2023-05-25T17:03+0300
2023-05-25T18:01+0300
yaşam
istanbul
yangın söndürme
yangın
avm
istinyepark
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İstanbul İstinye'deki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/fatihte-seyir-halindeki-tramvayda-yangin-cikti-1071556070.html
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istanbul, yangın söndürme, yangın, avm, istinyepark
istanbul, yangın söndürme, yangın, avm, istinyepark
İstanbul'da AVM yangını
17:03 25.05.2023 (güncellendi: 18:01 25.05.2023) Abone ol
İstanbul'da bir AVM'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İstanbul İstinye'deki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.