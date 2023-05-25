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İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç edersek bu, Türkiye üzerinden olacaktır
İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç edersek bu, Türkiye üzerinden olacaktır
İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan NIGC Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin doğal gaz ihracatıyla ilgili geleceğe yönelik yaklaşımı hakkında bilgi verdi.Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğalgaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır" dedi.Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/putin-rusyanin-dogalgaz-uretimini-neden-kistigini-acikladi-1071225979.html
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ortadoğu, iran, doğalgaz, türkiye, ihraç
ortadoğu, iran, doğalgaz, türkiye, ihraç

İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç edersek bu, Türkiye üzerinden olacaktır

12:30 25.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi İran doğalgaz
İran doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini söyledi.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan NIGC Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin doğal gaz ihracatıyla ilgili geleceğe yönelik yaklaşımı hakkında bilgi verdi.
Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğalgaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır" dedi.
Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti.
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