https://sputniknews.com.tr/20230525/iran-avrupaya-dogalgaz-ihrac-edersek-bu-turkiye-uzerinden-olacaktir-1071553044.html

İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç edersek bu, Türkiye üzerinden olacaktır

İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç edersek bu, Türkiye üzerinden olacaktır

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T12:30+0300

2023-05-25T12:30+0300

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dünya

ortadoğu

iran

doğalgaz

türkiye

ihraç

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İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan NIGC Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin doğal gaz ihracatıyla ilgili geleceğe yönelik yaklaşımı hakkında bilgi verdi.Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğalgaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır" dedi.Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230517/putin-rusyanin-dogalgaz-uretimini-neden-kistigini-acikladi-1071225979.html

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