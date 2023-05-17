https://sputniknews.com.tr/20230517/putin-rusyanin-dogalgaz-uretimini-neden-kistigini-acikladi-1071225979.html

Putin, Rusya'nın doğalgaz üretimini neden kıstığını açıkladı

Putin, Rusya'nın doğalgaz üretimini neden kıstığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz üretimini azaltmalarının piyasadaki fiyatların desteklenmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T16:58+0300

2023-05-17T16:58+0300

2023-05-17T16:58+0300

dünya

vladimir putin

rus doğal gazı

açıklama

doğalgaz

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Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Putin, doğalgaz piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Doğalgaz fiyatlarının biraz düştüğünü, Rusya'nın üretimi kıstığını ve uygun bir seviyede tuttuğunu kaydeden Putin, "Küresel piyasalarda fiyatlar dalgalanıyor. Ancak üretimin gönüllü olarak kısılması da dahil tüm eylemlerimiz, küresel konjonktürün desteklenmesinin gerekmesiyle bağlantılı. Rusya, bu doğrultuda OPEC+ ülkeleriyle birlikte çalışıyor" dedi.Putin, genel itibarıyla durumun kesinlikle stabil olduğunun altını çizdi.'Kuzey Deniz Yolu stratejik önceliklerimiz arasında'Rusya'nın finans alanında her zaman çözmesi gereken belirli sorunları bulunduğunu anımsatarak Kuzey Deniz Yolu'na dikkat çekmek istediğini söyleyen Putin, bu yolun geliştirilmesinin kesinlikle stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirtti.Rusya lideri, mevcut konjonktür dikkate alındığında Kuzey Deniz Yolu'nda tasarrufa gitmemeleri ve kaynakları kısmamaları gerektiğini de vurguladı.

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vladimir putin, rus doğal gazı, açıklama, doğalgaz