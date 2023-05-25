https://sputniknews.com.tr/20230525/huda-par-bizim-yemin-ile-alakali-hicbir-sorunumuz-yok-1071582149.html

HÜDA PAR: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok

HÜDA PAR: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:14+0300

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2023-05-25T22:14+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

hüda-par

hüda-par

yemin

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14 Mayıs seçiminde AK Parti listesinden Gaziantep milletvekili seçilen Demir, HÜDA PAR İl Başkanlığı'nca Mardin Öğretmen Evi'ndeki programda gazetecilerle bir araya geldi.Mardin'in çok kültürlü ve farklı unsurların bir arada barış içinde yaşadığı model bir şehir olduğunu belirten Demir, bu anlayışın geliştirilerek Türkiye'nin geneline yayılmasının önemine dikkati çekti.Türkiye'nin geleceğini inşa etme sürecine bakarak hareket ettiklerini söyleyen Demir, şunları kaydetti:'Kasıtlı kriz çıkarma ve kaos üretmeye çalışıyorlar'Demir, milletvekili yemin metni ile ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Kasıtlı kriz çıkarma ve kaos üretmeye çalışıyorlar. Bu yemin meselesi de bundan dolayıdır. Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi ederiz ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230519/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-neymis-biz-teroristmisiz-1071315996.html

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ak parti, hüda-par, hüda-par, yemin