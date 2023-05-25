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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/huda-par-bizim-yemin-ile-alakali-hicbir-sorunumuz-yok-1071582149.html
HÜDA PAR: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok
HÜDA PAR: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:14+0300
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2023 türkiye seçimleri
ak parti
hüda-par
hüda-par
yemin
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14 Mayıs seçiminde AK Parti listesinden Gaziantep milletvekili seçilen Demir, HÜDA PAR İl Başkanlığı'nca Mardin Öğretmen Evi'ndeki programda gazetecilerle bir araya geldi.Mardin'in çok kültürlü ve farklı unsurların bir arada barış içinde yaşadığı model bir şehir olduğunu belirten Demir, bu anlayışın geliştirilerek Türkiye'nin geneline yayılmasının önemine dikkati çekti.Türkiye'nin geleceğini inşa etme sürecine bakarak hareket ettiklerini söyleyen Demir, şunları kaydetti:'Kasıtlı kriz çıkarma ve kaos üretmeye çalışıyorlar'Demir, milletvekili yemin metni ile ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Kasıtlı kriz çıkarma ve kaos üretmeye çalışıyorlar. Bu yemin meselesi de bundan dolayıdır. Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi ederiz ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230519/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-neymis-biz-teroristmisiz-1071315996.html
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ak parti, hüda-par, hüda-par, yemin

HÜDA PAR: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok

22:14 25.05.2023
© AA / Arşiv / Hüda-Par
Hüda-Par - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA / Arşiv /
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi ederiz ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" dedi.
14 Mayıs seçiminde AK Parti listesinden Gaziantep milletvekili seçilen Demir, HÜDA PAR İl Başkanlığı'nca Mardin Öğretmen Evi'ndeki programda gazetecilerle bir araya geldi.
Mardin'in çok kültürlü ve farklı unsurların bir arada barış içinde yaşadığı model bir şehir olduğunu belirten Demir, bu anlayışın geliştirilerek Türkiye'nin geneline yayılmasının önemine dikkati çekti.
Türkiye'nin geleceğini inşa etme sürecine bakarak hareket ettiklerini söyleyen Demir, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin geleceği söz konusu olduğu zaman HÜDA PAR her zaman memleketin geleceği, birlik ve berberliğin tesisi için üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Birkaç vekillik ya da Meclise girmek amacıyla bu kararı almadık. Biz memleketin güvenli ellere teslim edilebilmesi için bir inisiyatif aldık."

'Kasıtlı kriz çıkarma ve kaos üretmeye çalışıyorlar'

Demir, milletvekili yemin metni ile ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Kasıtlı kriz çıkarma ve kaos üretmeye çalışıyorlar. Bu yemin meselesi de bundan dolayıdır. Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi ederiz ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" diye konuştu.
Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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