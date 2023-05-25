https://sputniknews.com.tr/20230525/gunes-yuzeyinde-dunyanin-4-kati-buyuklugunde-delik-belirdi-ciplak-gozle-gorulebilecek-1071554788.html
Güneş yüzeyinde Dünya'nın 4 katı büyüklüğünde delik belirdi: Çıplak gözle görülebilecek
Güneş yüzeyinde Dünya'nın 4 katı büyüklüğünde delik belirdi: Çıplak gözle görülebilecek
Gökbilimcilere göre Güneş yüzeyinde beliren siyah deliğin dünya çapında elektrik kesintilerine sebep olabilecek güneş rüzgarları oluşturma riskinin yüzde 20... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T12:43+0300
2023-05-25T12:43+0300
2023-05-25T12:43+0300
dünya
güneş
dünya
güneş sistemi
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
uzay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055047179_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f2f84ea59739e9d5d8afc3901b3cbe2c.jpg
Bilim insanları Güneş yüzeyinde Dünya'nın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde bir delik belirdiğini doğruladı. 'Güneş lekesi' adı verilen deliğin Dünya'nın çeşitli bölgelerinden çıplak gözle görülebildiği kaydedildi. Uzmanlara göre siyah bir delik şeklinde görülen deliğin Dünya'da geniş çaplı elektrik kesintilerine sebep olabilecek güneş rüzgarları oluşturma riskinin yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor.ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) güneş lekesini gözlemlemeye devam ettiklerini ve gerektiği durumunda konuya ilişkin bilgi vereceklerini bildirdi. Astronomlar, bu sıradışı olayı deneyimlemek isteyen uzay meraklılarına gözlerini zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için koruyucu gözlük kullanmaları gerektiğini hatırlattı.Kuzey Amerika'nın belirli bölgelerinde Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle güneşe karşı bir çeşit doğal koruma geliştiğini belirten uzmanlara göre Güneş yüzeyindeki deliği ABD'nin New Jersey, New York, Pennsylvania ve Nebraska eyaletlerinde çıplak gözle görmek mümkün.Güneş lekeleri, Güneş yüzeyinde diğer kısımlara göre daha soğuk olan karanlık bölgeler olarak tanımlanıyor. Şu anda gözlemlenmekte olan 'AR3310' diye adlandırılan güneş lekesi doğrudan Dünya yönüne dönük bir konumda bulunuyor. AR3310 yakın zamanda elektromanyetik radyasyon parçacıkları yayan bir M-1 güneş parlamasına neden olmuştu. Güneş atmosferinde meydana gelen patlamalar olarak tanımlanabilen güneş parlamaları, çok sayıda foton ışını meydana getiriyor ve bu ışınlar gezegenleri etkisi alıtına alabilecek ölçüde yayılabiliyor. Dünya'nın neredeyse 10 katı büyüklüğe ulaşabilen M-1 kodlu güneş parlamaları ise türünün en yüksek ikinci tipi güneş parlamaları olarak biliniyor. AR3310 lekesinin ikinci bir güneş parlaması daha yaratabileceği düşünülüyor.NASA'ya göre en büyük X sınıfı parlamaları Dünya'nın onlarca katı büyüklüklere ulaşabiliyor ve yaklaşık 1 milyar hidrojen bombasının yaratabileceği oranda enerji meydana getirebiliyor.Ancak söz konusu güneş parlamaları yalnızca Güneş'in Dünya'ya dönük kısmında gerçekleşmesi durumunda gezegenimizi etkileyebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/guneste-ikinci-dev-delik-dunyayi-da-etkileyebilir-1068941114.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055047179_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0be4015d5c625e3e1e1eb61cc1a274fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güneş, dünya, güneş sistemi, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), uzay
güneş, dünya, güneş sistemi, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), uzay
Güneş yüzeyinde Dünya'nın 4 katı büyüklüğünde delik belirdi: Çıplak gözle görülebilecek
Abone ol
Gökbilimcilere göre Güneş yüzeyinde beliren siyah deliğin dünya çapında elektrik kesintilerine sebep olabilecek güneş rüzgarları oluşturma riskinin yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor.
Bilim insanları Güneş yüzeyinde Dünya'nın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde bir delik belirdiğini doğruladı. 'Güneş lekesi' adı verilen deliğin Dünya'nın çeşitli bölgelerinden çıplak gözle görülebildiği kaydedildi.
Uzmanlara göre siyah bir delik şeklinde görülen deliğin Dünya'da geniş çaplı elektrik kesintilerine sebep olabilecek güneş rüzgarları oluşturma riskinin yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor.
ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) güneş lekesini gözlemlemeye devam ettiklerini ve gerektiği durumunda konuya ilişkin bilgi vereceklerini bildirdi.
Astronomlar, bu sıradışı olayı deneyimlemek isteyen uzay meraklılarına gözlerini zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için koruyucu gözlük kullanmaları gerektiğini hatırlattı.
Kuzey Amerika'nın belirli bölgelerinde Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle güneşe karşı bir çeşit doğal koruma geliştiğini belirten uzmanlara göre Güneş yüzeyindeki deliği ABD'nin New Jersey, New York, Pennsylvania ve Nebraska eyaletlerinde çıplak gözle görmek mümkün.
Güneş lekeleri, Güneş yüzeyinde diğer kısımlara göre daha soğuk olan karanlık bölgeler olarak tanımlanıyor. Şu anda gözlemlenmekte olan 'AR3310' diye adlandırılan güneş lekesi doğrudan Dünya yönüne dönük bir konumda bulunuyor. AR3310 yakın zamanda elektromanyetik radyasyon parçacıkları yayan bir M-1 güneş parlamasına neden olmuştu.
Güneş atmosferinde meydana gelen patlamalar olarak tanımlanabilen güneş parlamaları, çok sayıda foton ışını meydana getiriyor ve bu ışınlar gezegenleri etkisi alıtına alabilecek ölçüde yayılabiliyor. Dünya'nın neredeyse 10 katı büyüklüğe ulaşabilen M-1 kodlu güneş parlamaları ise türünün en yüksek ikinci tipi güneş parlamaları olarak biliniyor. AR3310 lekesinin ikinci bir güneş parlaması daha yaratabileceği düşünülüyor.
NASA'ya göre en büyük X sınıfı parlamaları Dünya'nın onlarca katı büyüklüklere ulaşabiliyor ve yaklaşık 1 milyar hidrojen bombasının yaratabileceği oranda enerji meydana getirebiliyor.
Ancak söz konusu güneş parlamaları yalnızca Güneş'in Dünya'ya dönük kısmında gerçekleşmesi durumunda gezegenimizi etkileyebiliyor.