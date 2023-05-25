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https://sputniknews.com.tr/20230525/fitch-abdnin-kredi-notunu-negatif-izlemeye-aldi-1071540820.html
Fitch, ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldı
Fitch, ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin 'AAA' olan kredi notunu negatif izlemeye aldı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T03:15+0300
2023-05-25T03:15+0300
ekonomi
borç limiti
kredi notu
abd
fitch ratings
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Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığı'nın borç limitinin aşılmasını önlemek için aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine az bir süre kalmasına rağmen borç limitinin artırılması veya askıya alınmasına yönelik bir karara varılmasını engelleyen artan siyasi partizanlığı yansıttığı aktarıldı.Açıklamada, ABD'nin 'AAA' olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alındığı bildirildi.Fitch'in ABD Hazinesinin nakit pozisyonunu ve olağanüstü önlemler alma kapasitesini tüketeceği tarihten (X-tarihi) önce borç limiti sorunun çözülmesini beklediği belirtilen açıklamada, "Ancak, borç limitinin X-tarihinden önce yükseltilmeyeceği veya askıya alınmayacağı ve sonuç olarak hükümetin bazı yükümlülüklerine ilişkin ödemeleri aksatmaya başlayabileceği risklerinin arttığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, borç limiti konusundaki gerilimi tırmandırma politikasının, ABD makamlarının artan bütçe açıklarına ve artan borç yüküne yol açacak orta vadeli mali zorluklarla anlamlı bir şekilde başa çıkamamasının, ABD'nin kredi itibarına yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiği kaydedildi.ABD, 19 Ocak'ta 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/fed-tutanaklari-yayinlandi-yetkililer-faiz-konusunda-ikiye-bolundu-1071536905.html
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borç limiti, kredi notu, abd, fitch ratings
borç limiti, kredi notu, abd, fitch ratings

Fitch, ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldı

03:15 25.05.2023
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Multimedya arşivine gidinFitch Ratings agency
Fitch Ratings agency - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin 'AAA' olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.
Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığı'nın borç limitinin aşılmasını önlemek için aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine az bir süre kalmasına rağmen borç limitinin artırılması veya askıya alınmasına yönelik bir karara varılmasını engelleyen artan siyasi partizanlığı yansıttığı aktarıldı.
Açıklamada, ABD'nin 'AAA' olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alındığı bildirildi.
Fitch'in ABD Hazinesinin nakit pozisyonunu ve olağanüstü önlemler alma kapasitesini tüketeceği tarihten (X-tarihi) önce borç limiti sorunun çözülmesini beklediği belirtilen açıklamada, "Ancak, borç limitinin X-tarihinden önce yükseltilmeyeceği veya askıya alınmayacağı ve sonuç olarak hükümetin bazı yükümlülüklerine ilişkin ödemeleri aksatmaya başlayabileceği risklerinin arttığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, borç limiti konusundaki gerilimi tırmandırma politikasının, ABD makamlarının artan bütçe açıklarına ve artan borç yüküne yol açacak orta vadeli mali zorluklarla anlamlı bir şekilde başa çıkamamasının, ABD'nin kredi itibarına yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiği kaydedildi.
ABD, 19 Ocak'ta 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.
Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.
Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.
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