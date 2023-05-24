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https://sputniknews.com.tr/20230524/fed-tutanaklari-yayinlandi-yetkililer-faiz-konusunda-ikiye-bolundu-1071536905.html
Fed tutanakları yayınlandı: Yetkililer faiz konusunda ikiye bölündü
Fed tutanakları yayınlandı: Yetkililer faiz konusunda ikiye bölündü
ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısının tutanaklarını yayımladı. Fed tutanakları yetkililerin faiz artırımlarının seyri konusunda... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T23:29+0300
2023-05-24T23:29+0300
ekonomi
abd
fed
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
faiz
faiz oranı
enflasyon
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise bunun gerekli olmayabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin 25 baz puan artışla 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olup olmadığı konusunda ikiye bölündüğünü gösterdi.Tutanaklarda, yetkililerin daha fazla politika sıkılaşmasının ne kadar uygun olabileceği konusunda genel olarak belirsizliğe işaret ettiği aktarıldı.Fed tutanaklarında, "Bazı yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesindeki ilerlemenin kabul edilemez derecede yavaş seyretmeye devam edebileceği beklentilerine dayanarak gelecek toplantılarda ek politika sıkılaşmasının muhtemelen gerekli olacağı yorumunu yaptı" ifadesi yer aldı.Tutanaklarda, birkaç yetkilinin ise ekonominin mevcut görünümleri doğrultusunda ilerlemesi halinde mayıs toplantısından sonra daha fazla politika sıkılaşmasının gerekli olmayabileceğini belirttiği kaydedildi.Faiz artışının ne ölçüde uygun olabileceği 'daha az kesin'Fed tutanaklarında, yetkililerin, para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve kredi koşullarındaki sıkılaşmanın ekonomi üzerindeki olası etkileri ışığında, söz konusu toplantıdan sonra daha fazla faiz artışının ne ölçüde uygun olabileceğinin "daha az kesin" hale geldiği konusunda genel olarak hemfikir olduğu belirtildi.Yetkililerin enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarılan tutanaklarda, mart ayına kadar olan verilerin enflasyondaki düşüşlerin, özellikle çekirdek enflasyon ölçütlerinde, beklenenden daha yavaş olduğunu gösterdiği ifade edildi.Tutanaklarda, Fed çalışanlarının, finansal koşulların halihazırda sıkı olduğu bir dönemde, banka kredi koşullarındaki beklenenden fazla sıkılaşmanın etkilerinin bu yılın sonunda "ılımlı bir resesyona" yol açacağını tahmin etmeye devam ettiği aktarıldı.Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik belirgin riskler ışığında yetkililerin genel olarak gelen bilgileri ve bunların ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini yakından izlemenin önemini vurguladığı belirtilen tutanaklarda, ekonomik görünüme yönelik risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğu kaydedildi.Borç limitine dair endişelere işaret edildiTutanaklarda, ayrıca bazı yetkililerin, borç limitinin zamanın yükseltilemeyeceğine, bunun da finansal sistemde önemli aksamalar ve ekonomiyi zayıflatan daha sıkı finansal koşullar açısından tehdit oluşturabileceğine dair endişelere dikkati çektiği aktarıldı.Fed tutanaklarında, birçok yetkilinin finansal sistemde ve genel olarak ekonomide ciddi bozulma riskinden kaçınmak için borç limitinin zamanında artırılmasının öneminden bahsettiği ifade edildi.Bankacılık sektörü stresinin ekonomik faaliyet üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı konusunda da hemfikir olunduğu dile getirilen tutanaklarda, ancak bunun ne ölçüde olacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
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abd, fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), faiz, faiz oranı, enflasyon
abd, fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), faiz, faiz oranı, enflasyon

Fed tutanakları yayınlandı: Yetkililer faiz konusunda ikiye bölündü

23:29 24.05.2023
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023
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ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısının tutanaklarını yayımladı. Fed tutanakları yetkililerin faiz artırımlarının seyri konusunda ikiye bölündüğünü gösterdi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise bunun gerekli olmayabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin 25 baz puan artışla 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olup olmadığı konusunda ikiye bölündüğünü gösterdi.
Tutanaklarda, yetkililerin daha fazla politika sıkılaşmasının ne kadar uygun olabileceği konusunda genel olarak belirsizliğe işaret ettiği aktarıldı.
Fed tutanaklarında, "Bazı yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesindeki ilerlemenin kabul edilemez derecede yavaş seyretmeye devam edebileceği beklentilerine dayanarak gelecek toplantılarda ek politika sıkılaşmasının muhtemelen gerekli olacağı yorumunu yaptı" ifadesi yer aldı.
Tutanaklarda, birkaç yetkilinin ise ekonominin mevcut görünümleri doğrultusunda ilerlemesi halinde mayıs toplantısından sonra daha fazla politika sıkılaşmasının gerekli olmayabileceğini belirttiği kaydedildi.

Faiz artışının ne ölçüde uygun olabileceği 'daha az kesin'

Fed tutanaklarında, yetkililerin, para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve kredi koşullarındaki sıkılaşmanın ekonomi üzerindeki olası etkileri ışığında, söz konusu toplantıdan sonra daha fazla faiz artışının ne ölçüde uygun olabileceğinin "daha az kesin" hale geldiği konusunda genel olarak hemfikir olduğu belirtildi.
Yetkililerin enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarılan tutanaklarda, mart ayına kadar olan verilerin enflasyondaki düşüşlerin, özellikle çekirdek enflasyon ölçütlerinde, beklenenden daha yavaş olduğunu gösterdiği ifade edildi.
Tutanaklarda, Fed çalışanlarının, finansal koşulların halihazırda sıkı olduğu bir dönemde, banka kredi koşullarındaki beklenenden fazla sıkılaşmanın etkilerinin bu yılın sonunda "ılımlı bir resesyona" yol açacağını tahmin etmeye devam ettiği aktarıldı.
Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik belirgin riskler ışığında yetkililerin genel olarak gelen bilgileri ve bunların ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini yakından izlemenin önemini vurguladığı belirtilen tutanaklarda, ekonomik görünüme yönelik risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğu kaydedildi.

Borç limitine dair endişelere işaret edildi

Tutanaklarda, ayrıca bazı yetkililerin, borç limitinin zamanın yükseltilemeyeceğine, bunun da finansal sistemde önemli aksamalar ve ekonomiyi zayıflatan daha sıkı finansal koşullar açısından tehdit oluşturabileceğine dair endişelere dikkati çektiği aktarıldı.
Fed tutanaklarında, birçok yetkilinin finansal sistemde ve genel olarak ekonomide ciddi bozulma riskinden kaçınmak için borç limitinin zamanında artırılmasının öneminden bahsettiği ifade edildi.
Bankacılık sektörü stresinin ekonomik faaliyet üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı konusunda da hemfikir olunduğu dile getirilen tutanaklarda, ancak bunun ne ölçüde olacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
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