https://sputniknews.com.tr/20230525/erdogan-kilicdaroglu-teror-orgutleriyle-gorustugumuzden-bahsediyor-ispatlamayazsan-namertsin-1071572499.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada masa falan kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada masa falan kalmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirerek ''Ortada masa falan da kalmadı artık. Muhalefet cenahında ortalık toz duman.'' dedi. CHP... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T17:20+0300
2023-05-25T17:20+0300
2023-05-25T17:59+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
konuşma
seçim
terör örgütü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuştu.Erdoğan, "Katar destekli 1 milyon mülteciyi alabilecek Suriye'de konutlar yapma çalışmaları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanım bunun temel atma törenini başlattı" dedi.''Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu ne demek? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz muhalefet ve tüm dünyaya da çok net mesajlar göndermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeniden güven oyu vermiştir. Terör örgütleri ile gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir.Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleri ile görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile herhangi bir yerde herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Sen Kandil'den aldığın talimatla bunların odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun.Utanmadan sıkılmadan bizi televizyona davet ediyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun senin yalan şöhretin yeter.Ortada masa falan da kalmadı artık nereye vuracaksın? Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı.Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Pazar günü seçimlerinde ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete milletçe son vereceğiz. 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin.Sandıklarda şu anda özellikle Cumhur İttifakı'na oy verenlere karşı nasıl saldırdıklarını duyuyorsunuz görüyorsunuz herhalde. Bay Bay Kemal 300 milyar doları Londra'daki tefecilerden alıp getirecekmiş. Böyle de yalan mı olur? Yetti artık bıktık. Londra'nın tefecilerinden bunlar olsa olsa esrar eroin kaçakçılarıdır. Bay Bay Kemal sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler göndermezler."
https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-1071522389.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, konuşma, seçim, terör örgütü
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, konuşma, seçim, terör örgütü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada masa falan kalmadı
17:20 25.05.2023 (güncellendi: 17:59 25.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirerek ''Ortada masa falan da kalmadı artık. Muhalefet cenahında ortalık toz duman.'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan ''Bizi terör örgütleri ile temsilcileri ile herhangi bir yerde herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin.'' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuştu.
Erdoğan, "Katar destekli 1 milyon mülteciyi alabilecek Suriye'de konutlar yapma çalışmaları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanım bunun temel atma törenini başlattı" dedi.
''Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu ne demek? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milletimiz muhalefet ve tüm dünyaya da çok net mesajlar göndermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeniden güven oyu vermiştir. Terör örgütleri ile gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir.
Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleri ile görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile herhangi bir yerde herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Sen Kandil'den aldığın talimatla bunların odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun.
Utanmadan sıkılmadan bizi televizyona davet ediyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun senin yalan şöhretin yeter.
Ortada masa falan da kalmadı artık nereye vuracaksın? Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı.Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Pazar günü seçimlerinde ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete milletçe son vereceğiz. 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin.
Sandıklarda şu anda özellikle Cumhur İttifakı'na oy verenlere karşı nasıl saldırdıklarını duyuyorsunuz görüyorsunuz herhalde. Bay Bay Kemal 300 milyar doları Londra'daki tefecilerden alıp getirecekmiş. Böyle de yalan mı olur? Yetti artık bıktık. Londra'nın tefecilerinden bunlar olsa olsa esrar eroin kaçakçılarıdır. Bay Bay Kemal sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler göndermezler."