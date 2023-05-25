https://sputniknews.com.tr/20230525/erdogan-kilicdaroglu-teror-orgutleriyle-gorustugumuzden-bahsediyor-ispatlamayazsan-namertsin-1071572499.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada masa falan kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada masa falan kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirerek ''Ortada masa falan da kalmadı artık. Muhalefet cenahında ortalık toz duman.'' dedi. CHP... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T17:20+0300

2023-05-25T17:20+0300

2023-05-25T17:59+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

konuşma

seçim

terör örgütü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071510887_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_8d009e3b9db19af4e1546097af0f86fb.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuştu.Erdoğan, "Katar destekli 1 milyon mülteciyi alabilecek Suriye'de konutlar yapma çalışmaları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanım bunun temel atma törenini başlattı" dedi.''Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu ne demek? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz muhalefet ve tüm dünyaya da çok net mesajlar göndermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeniden güven oyu vermiştir. Terör örgütleri ile gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir.Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleri ile görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile herhangi bir yerde herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Sen Kandil'den aldığın talimatla bunların odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun.Utanmadan sıkılmadan bizi televizyona davet ediyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun senin yalan şöhretin yeter.Ortada masa falan da kalmadı artık nereye vuracaksın? Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı.Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Pazar günü seçimlerinde ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete milletçe son vereceğiz. 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin.Sandıklarda şu anda özellikle Cumhur İttifakı'na oy verenlere karşı nasıl saldırdıklarını duyuyorsunuz görüyorsunuz herhalde. Bay Bay Kemal 300 milyar doları Londra'daki tefecilerden alıp getirecekmiş. Böyle de yalan mı olur? Yetti artık bıktık. Londra'nın tefecilerinden bunlar olsa olsa esrar eroin kaçakçılarıdır. Bay Bay Kemal sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler göndermezler."

https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-1071522389.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, konuşma, seçim, terör örgütü