https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-1071522389.html
Kılıçdaroğlu: Cehennemin kapılarını kapatacağız
Kılıçdaroğlu: Cehennemin kapılarını kapatacağız
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" paylaşımında bulundu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T17:47+0300
2023-05-24T17:47+0300
2023-05-24T17:47+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız." ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Cehennemin kapılarını kapatacağız
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" paylaşımında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız." ifadelerini kullandı.