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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/erdogan-14-mayis-gecesi-turkiyeye-atilan-diktatorluk-iftiralarini-bosa-cikardik-1071544081.html
Erdoğan: 14 Mayıs gecesi Türkiye’ye atılan 'diktatörlük' iftiralarını boşa çıkardık
Erdoğan: 14 Mayıs gecesi Türkiye’ye atılan 'diktatörlük' iftiralarını boşa çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs değerlendirmesi yaptı ve "Türkiye’ye atılan “diktatörlük” iftiralarını 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
ikinci tur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230525/kilicdaroglundan-yuksel-taskin-yorumu-kemalizmi-irkcilik-olarak-asla-tanimlamadi-1071543898.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, ikinci tur, kemal kılıçdaroğlu, chp
recep tayyip erdoğan, seçim, ikinci tur, kemal kılıçdaroğlu, chp

Erdoğan: 14 Mayıs gecesi Türkiye’ye atılan 'diktatörlük' iftiralarını boşa çıkardık

09:31 25.05.2023 (güncellendi: 09:52 25.05.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs değerlendirmesi yaptı ve "Türkiye’ye atılan “diktatörlük” iftiralarını 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu. 14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda “algı balonlarının” sönmesine de şahitlik ettik. Peki, neydi bunlar? Türkiye’ye atılan “diktatörlük” iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekâtlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekâsının körüklediği korku siyasetiydi. İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık. Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik. Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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