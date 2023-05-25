https://sputniknews.com.tr/20230525/cinin-ozel-temsilcisi-li-26-mayista-moskovayi-ziyaret-edecek-1071571033.html
Çin’in özel temsilcisi Li, 26 Mayıs’ta Moskova’yı ziyaret edecek
Çin’in özel temsilcisi Li, 26 Mayıs’ta Moskova’yı ziyaret edecek
Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li’nin, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere 26 Mayıs’ta Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T16:55+0300
2023-05-25T16:55+0300
2023-05-25T16:55+0300
dünya
çin
rusya
ziyaret
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “26 Mayıs’ta, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna kriziyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere Moskova’yı ziyaret edecek olan Çin Hükümeti’nin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui ile bir araya gelecek. Li Hui aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edilecek” ifadesine yer verildi. Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki krize siyasi çözümün bulunması bağlamında, Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui’un 15 Mayıs’tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.
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çin, rusya, ziyaret, ukrayna krizi
çin, rusya, ziyaret, ukrayna krizi
Çin’in özel temsilcisi Li, 26 Mayıs’ta Moskova’yı ziyaret edecek
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Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li’nin, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere 26 Mayıs’ta Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geleceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “26 Mayıs’ta, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna kriziyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere Moskova’yı ziyaret edecek olan Çin Hükümeti’nin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui ile bir araya gelecek. Li Hui aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edilecek” ifadesine yer verildi.
Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki krize siyasi çözümün bulunması bağlamında, Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui’un 15 Mayıs’tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.