https://sputniknews.com.tr/20230525/cinin-ozel-temsilcisi-li-26-mayista-moskovayi-ziyaret-edecek-1071571033.html

Çin’in özel temsilcisi Li, 26 Mayıs’ta Moskova’yı ziyaret edecek

Çin’in özel temsilcisi Li, 26 Mayıs’ta Moskova’yı ziyaret edecek

Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li’nin, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere 26 Mayıs’ta Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T16:55+0300

2023-05-25T16:55+0300

2023-05-25T16:55+0300

dünya

çin

rusya

ziyaret

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “26 Mayıs’ta, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna kriziyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere Moskova’yı ziyaret edecek olan Çin Hükümeti’nin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui ile bir araya gelecek. Li Hui aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edilecek” ifadesine yer verildi. Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki krize siyasi çözümün bulunması bağlamında, Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui’un 15 Mayıs’tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.

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çin, rusya, ziyaret, ukrayna krizi