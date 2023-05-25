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Çin medyası: Rusya-Çin ittifakı ABD için büyük jeopolitik kabusa dönüşecek
Çin medyası: Rusya-Çin ittifakı ABD için büyük jeopolitik kabusa dönüşecek
Çinli Global Times gazetesi, Rusya-Çin ittifakının ABD için büyük jeopolitik sorun haline geleceğini, yine de iki ülke arasındaki işbirliğinin dünyadaki durumu... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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Global Times’a göre, ABD’nin Rusya ve Çin’e yönelik bölünmüş tavrının nedeni 'kontrol edilemez hegemonik dürtüler' ve Washington’un en büyük kabusu olarak kabul edilen Çin-Rusya ittifakı korkusunda yatıyor.Moskova ve Pekin arasındaki kapsamlı siyasi ortaklık deneyiminin, belli işbirliği seviyesinde dünyanın daha açık hale geldiğini gösterdiği kaydedildi.Rusya-Çin işbirliğinin Batı medyasını tedirgin ettiği belirtilen yazıda, bu iki ülke arasındaki ilişkilere gölge düşürmek için yeniden Moskova’nın Pekin’e bağımlı olduğu yönündeki eski hikayeye baş vurdukları ifade edildi. Ama tüm çabalara rağmen ortaklığın sadece güçlendiği ve Batı’nın buna karşı koymakta aciz olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/cin-lideriyle-gorusen-misustin-moskova-ve-pekin-batinin-iradesini-dayatma-cabalarina-direniyor-1071531492.html
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abd, rusya, çin
abd, rusya, çin

Çin medyası: Rusya-Çin ittifakı ABD için büyük jeopolitik kabusa dönüşecek

22:13 25.05.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Multimedya arşivine gidinPutin Şi, Rusya Çin
Putin Şi, Rusya Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Çinli Global Times gazetesi, Rusya-Çin ittifakının ABD için büyük jeopolitik sorun haline geleceğini, yine de iki ülke arasındaki işbirliğinin dünyadaki durumu istikrara kavuşturabileceğini yazdı.
Global Times’a göre, ABD’nin Rusya ve Çin’e yönelik bölünmüş tavrının nedeni 'kontrol edilemez hegemonik dürtüler' ve Washington’un en büyük kabusu olarak kabul edilen Çin-Rusya ittifakı korkusunda yatıyor.
Moskova ve Pekin arasındaki kapsamlı siyasi ortaklık deneyiminin, belli işbirliği seviyesinde dünyanın daha açık hale geldiğini gösterdiği kaydedildi.
Rusya-Çin işbirliğinin Batı medyasını tedirgin ettiği belirtilen yazıda, bu iki ülke arasındaki ilişkilere gölge düşürmek için yeniden Moskova’nın Pekin’e bağımlı olduğu yönündeki eski hikayeye baş vurdukları ifade edildi. Ama tüm çabalara rağmen ortaklığın sadece güçlendiği ve Batı’nın buna karşı koymakta aciz olduğu vurgulandı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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Çin lideriyle görüşen Mişustin: Moskova ve Pekin, Batı’nın iradesini dayatma çabalarına direniyor
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