https://sputniknews.com.tr/20230525/bm-rusyanin-tahil-ihracatini-kolaylastirmaya-calisiyoruz-1071581840.html

BM: Rusya’nın tahıl ihracatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz

BM: Rusya’nın tahıl ihracatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Afrika İhracat-İthalat Bankası ile birlikte Rusya’nın Afrika’ya tahıl ve gübre ihracatıyla ilgili... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:07+0300

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UNCTAD Başkanı Rebeca Grynspan, Reuters ajansına verdiği demeçte “Afrika İhracat-İthalat Bankası ile çalışıyoruz ve yaptırımlara uyulması ve gıda-gübre ihracat işlemleri için daha esnek müşteri durum tespiti sağlayacak bir platform oluşturuyoruz” dedi.Grynspan, Afrika ülkelerine ticaretteki kesintileri aşmalarına yardımcı olmak için Afrika İhracat-İthalat Bankası ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230518/kizilhac-rusyanin-bugdayini-tum-dunyaya-ihrac-edebilmesi-cok-onemli-1071278385.html

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