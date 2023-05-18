https://sputniknews.com.tr/20230518/kizilhac-rusyanin-bugdayini-tum-dunyaya-ihrac-edebilmesi-cok-onemli-1071278385.html
Kızılhaç: Rusya’nın buğdayını tüm dünyaya ihraç edebilmesi çok önemli
Kızılhaç: Rusya’nın buğdayını tüm dünyaya ihraç edebilmesi çok önemli
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya ve Ukrayna’nın tahıllarını tüm dünyaya ihraç edebilmeleri için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:03+0300
2023-05-18T22:03+0300
2023-05-18T22:03+0300
ukrayna krizi
kızılhaç
tahıl anlaşması
rusya
ukrayna
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ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, yaptığı yazılı açıklamada “Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın güvendiği Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ihracatına izin verecek anlaşmalara varmak için her türlü çabanın gösterilmesi son derece önemli" ifadelerine yer verildi.Başlıca malların geçen yıl Güney Sudan’da yüzde 99, Suriye’de yüzde 88, Sudan’da yüzde 80, Etiyopya’da yüzde 62 ve Myanmar’da yüzde 54 artış gösterdiğini söyleyen Spoljaric Egger, “Tahıl anlaşmasının uzatılması, dünyanın dört bir yanında yaşayan ve devam eden enflasyon, gıda kıtlığı ve finansal istikrarsızlıkla mücadele eden aileler için bir cankurtaran halatı niteliğinde. Bu, özellikle silahlı çatışma ve şiddetten etkilenen topluluklar için önemli” dedi.Rusya, tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatılması kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/kremlin-tahil-anlasmasi-muzakerelerde-belirli-sonuclar-elde-edildigi-icin-2-ay-daha-uzatildi-1071264683.html
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kızılhaç, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna
kızılhaç, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna
Kızılhaç: Rusya’nın buğdayını tüm dünyaya ihraç edebilmesi çok önemli
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya ve Ukrayna’nın tahıllarını tüm dünyaya ihraç edebilmeleri için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini açıkladı.
ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, yaptığı yazılı açıklamada “Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın güvendiği Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ihracatına izin verecek anlaşmalara varmak için her türlü çabanın gösterilmesi son derece önemli" ifadelerine yer verildi.
Başlıca malların geçen yıl Güney Sudan’da yüzde 99, Suriye’de yüzde 88, Sudan’da yüzde 80, Etiyopya’da yüzde 62 ve Myanmar’da yüzde 54 artış gösterdiğini söyleyen Spoljaric Egger, “Tahıl anlaşmasının uzatılması, dünyanın dört bir yanında yaşayan ve devam eden enflasyon, gıda kıtlığı ve finansal istikrarsızlıkla mücadele eden aileler için bir cankurtaran halatı niteliğinde. Bu, özellikle silahlı çatışma ve şiddetten etkilenen topluluklar için önemli” dedi.
Rusya, tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatılması kararı almıştı.