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Kremlin: Tahıl anlaşması, müzakerelerde belirli sonuçlar elde edildiği için 2 ay daha uzatıldı
Kremlin: Tahıl anlaşması, müzakerelerde belirli sonuçlar elde edildiği için 2 ay daha uzatıldı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını, zira Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri ile yapılan müzakereler sırasında belirli... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T15:02+0300
2023-05-18T15:02+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
tahıl anlaşması
açıklama
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Rusya tarafından Karadeniz anlaşmasının 2 ay daha devam etmesi yönünde karar alındığını gerçekten doğrulayabiliriz. Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri ile yapılan müzakereler sırasında 'göreceli sonuç' elde edildi" dedi.'Rosselhozbank'ın işler kılınmasına yönelik garantilerle ilgili görüşmeler sürüyor'Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın işler kılınmasına yönelik garantilerle ilgili görüşmelere değinen Peskov, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesini sağlayacak çeşitli seçenekler üzerinde çalışıldığını anlattı.'Anlaşmanın geleceği Rusya'yla ilgili bölümün uygulanmasına bağlı'Kremlin Sözcüsü, tahıl anlaşmasının geleceğinin şimdiye dek olduğu gibi Rusya'yla ilgili bölümün uygulanmasına bağlı olduğunu anımsatarak "Anlaşmanın akıbetinin BM'nin Rus bölümü için mutabakat alacağı tarafların ellerinde olduğunun anlaşılması çok önemli. Belirli bir ilerleme kaydedildi, sonuçlar var ancak henüz sonuna kadar gidilmedi. 60 gün içinde bu sorunu tümüyle çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasından sonra Rusya'dan amonyak ihracatının görüşülmeye devam edildiğini ekledi.
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kremlin, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, açıklama
kremlin, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, açıklama

Kremlin: Tahıl anlaşması, müzakerelerde belirli sonuçlar elde edildiği için 2 ay daha uzatıldı

15:02 18.05.2023
© AARusya'nın başkenti Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını, zira Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri ile yapılan müzakereler sırasında belirli sonuçlar elde edildiğini söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Rusya tarafından Karadeniz anlaşmasının 2 ay daha devam etmesi yönünde karar alındığını gerçekten doğrulayabiliriz. Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri ile yapılan müzakereler sırasında 'göreceli sonuç' elde edildi" dedi.

'Rosselhozbank'ın işler kılınmasına yönelik garantilerle ilgili görüşmeler sürüyor'

Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın işler kılınmasına yönelik garantilerle ilgili görüşmelere değinen Peskov, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesini sağlayacak çeşitli seçenekler üzerinde çalışıldığını anlattı.

'Anlaşmanın geleceği Rusya'yla ilgili bölümün uygulanmasına bağlı'

Kremlin Sözcüsü, tahıl anlaşmasının geleceğinin şimdiye dek olduğu gibi Rusya'yla ilgili bölümün uygulanmasına bağlı olduğunu anımsatarak "Anlaşmanın akıbetinin BM'nin Rus bölümü için mutabakat alacağı tarafların ellerinde olduğunun anlaşılması çok önemli. Belirli bir ilerleme kaydedildi, sonuçlar var ancak henüz sonuna kadar gidilmedi. 60 gün içinde bu sorunu tümüyle çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasından sonra Rusya'dan amonyak ihracatının görüşülmeye devam edildiğini ekledi.
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