https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-koca-defne-devlet-hastanesinde-defne-ilcesi-mahalle-muhtarlari-ile-bir-araya-geldi-1071540046.html

Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesinde Defne ilçesi muhtarları... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T01:51+0300

2023-05-25T01:51+0300

2023-05-25T01:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fahrettin koca

defne

defne devlet hastanesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. 'Onlar bizden razı, biz de onlardan'Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Defne Devlet Hastanemizde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldik. Hizmetten memnunlar. Onlar bizden razı, biz de onlardan. Yaralarımızı sarıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-koca-acikladi-defne-devlet-hastanesinde-ilk-iki-gunde-332-kisiye-acil-saglik-hizmeti-verildi-1071528884.html

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fahrettin koca, defne, defne devlet hastanesi