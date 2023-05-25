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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-koca-defne-devlet-hastanesinde-defne-ilcesi-mahalle-muhtarlari-ile-bir-araya-geldi-1071540046.html
Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi
Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesinde Defne ilçesi muhtarları... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T01:51+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
defne
defne devlet hastanesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. 'Onlar bizden razı, biz de onlardan'Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Defne Devlet Hastanemizde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldik. Hizmetten memnunlar. Onlar bizden razı, biz de onlardan. Yaralarımızı sarıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-koca-acikladi-defne-devlet-hastanesinde-ilk-iki-gunde-332-kisiye-acil-saglik-hizmeti-verildi-1071528884.html
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fahrettin koca, defne, defne devlet hastanesi
fahrettin koca, defne, defne devlet hastanesi

Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi

01:51 25.05.2023
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Bakan Koca, hastanenin polikliniklerini gezdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Bakan Koca, hastanenin polikliniklerini gezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesinde Defne ilçesi muhtarları ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

'Onlar bizden razı, biz de onlardan'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Defne Devlet Hastanemizde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldik. Hizmetten memnunlar. Onlar bizden razı, biz de onlardan. Yaralarımızı sarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Bakan Koca, hastanenin polikliniklerini gezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
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