https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-koca-acikladi-defne-devlet-hastanesinde-ilk-iki-gunde-332-kisiye-acil-saglik-hizmeti-verildi-1071528884.html

Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T20:53+0300

2023-05-24T20:53+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

fahrettin koca

defne

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, dün itibarıyla hasta kabulüne başladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını belirtti.Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.İlk gün 401, ikinci gün 950 hasta bakıldığını bildiren Koca, "İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır" ifadelerini kullandı.Defne'de vatandaşın hizmetinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:Paylaşımlarına devam eden Bakan Koca, şu bilgiyi verdi:

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