Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Erdoğan ilk defa bir seçimi kazanamadı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenin 4 milyonu ikinci turda gidecek
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: Seçmen Amerika’ya değil Rusya’ya güveniyor, muhalefet bunu okuyamadı
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Buğday ve arpa fiyatları çiftçiyi düşündürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-koca-acikladi-defne-devlet-hastanesinde-ilk-iki-gunde-332-kisiye-acil-saglik-hizmeti-verildi-1071528884.html
Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T20:53+0300
2023-05-24T20:55+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fahrettin koca
defne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071529046_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9f6a9426b0ae33656b0e0b4e42130d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, dün itibarıyla hasta kabulüne başladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını belirtti.Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.İlk gün 401, ikinci gün 950 hasta bakıldığını bildiren Koca, "İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır" ifadelerini kullandı.Defne'de vatandaşın hizmetinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:Paylaşımlarına devam eden Bakan Koca, şu bilgiyi verdi:
türkiye
defne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071529046_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20630ebd9bae274053fa20167ca9abd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, fahrettin koca, defne
recep tayyip erdoğan, fahrettin koca, defne

Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

20:53 24.05.2023 (güncellendi: 20:55 24.05.2023)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Bakan Koca, hastanenin polikliniklerini gezdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Bakan Koca, hastanenin polikliniklerini gezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, dün itibarıyla hasta kabulüne başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.
İlk gün 401, ikinci gün 950 hasta bakıldığını bildiren Koca, "İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Defne'de vatandaşın hizmetinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'ye kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız."
Paylaşımlarına devam eden Bakan Koca, şu bilgiyi verdi:
Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'a kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала