Bakan Koca açıkladı: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
20:53 24.05.2023 (güncellendi: 20:55 24.05.2023)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Bakan Koca, hastanenin polikliniklerini gezdi
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, dün itibarıyla hasta kabulüne başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.
İlk gün 401, ikinci gün 950 hasta bakıldığını bildiren Koca, "İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Defne'de vatandaşın hizmetinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'ye kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız."
Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti veriliyor. İlk gün 401 ikinci gün ise 950 hasta bakıldı. İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır. Defne'de vatandaşımızın hizmetindeyiz. pic.twitter.com/2DuR2luzPU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2023
Paylaşımlarına devam eden Bakan Koca, şu bilgiyi verdi:
Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'a kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız.
Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'a kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2023