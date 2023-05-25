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YAŞAM
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https://sputniknews.com.tr/20230525/arastirma-uzun-iliski-icin-ideal-yas-farki-bulundu-1071558559.html
Araştırma: Uzun ilişki için ideal yaş farkı bulundu
Araştırma: Uzun ilişki için ideal yaş farkı bulundu
Yeni bir araştırmaya göre, çiftler arasındaki yaş farkı ilişkinin uzunluğunu belirleyebilir. Araştırma sonuçları, aralarında 20 yaş ve daha fazla fark olan... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:15+0300
2023-05-25T14:39+0300
yaşam
ilişki
uzun
yaş
fark
araştırma
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"Aşkın gözü kördür" derler ancak Atlanta'daki Emory Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, yaş farkı ile ilişki süresi arasında bağlantı bulunuyor.3 bin kişinin ilişkisinin incelendiği araştırmada, aralarında 5 yaş fark bulunan çiftlerin ayrılma ihtimalinin aynı yaştaki çiftlere kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.Katlanarak artan bu oran, aralarında 10 yaş fark olan çiftlerde yüzde 39, 20 yaş farkı bulunanlarda ise yüzde 95'i görüyor.Elde edilen verilerin istisnaları mevcut olsa da araştırmalara göre, belirli bir seviyenin üzerinde yaş farkıi, ilişkilerin hazin sonuna işaret ediyor. Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun ilişki geçmişi ya da Robert De Niro'nun kısa süre önce 79 yaşında 7. kez babası olması. De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen 45 yaşında, 48 yaşındaki DiCaprio ise 25 yaşından büyük biriyle sevgili olmaktan kaçınmasıyla tanınıyor. Fransa'nın 45 yaşındaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de kazandığı seçimlerde, eşi Brigitte Trogneux'un kendisinden 25 yaş büyük olması insanları şoke etmişti. Trogneux şu an 70 yaşında ve çiftin ilişkisinde basına yansıyan herhangi bir pürüz görünmüyor.O dönem Le Parisien dergisine konuşan Fransız lider, "Eğer eşimden 20 yaş büyük olsaydım, kimse bir saniye bile birlikteliğimizi sorgulamayacaktı. Fakat karım benden 20 yaş büyük olduğu için birçok insan bu ilişikiye 'sürdürülemez' gözüyle bakıyor" açıklamasında bulunmuştu.Yaşıt çiftlerin ayrılma olasılığı yüzde 3Popüler inanışın aksine araştırmacılar, yaşıt olan veya yaş farkı en fazla 1 olan çiftlerin yüzde 3 oranında, çok daha düşük bir ayrılma şansına sahip olduğunu belirtiyor.Buna ek olarak, araştırmacılardan biri olan Hugo Mialon, "Yaşıt olan çiftler, ortalama olarak başka nedenlerle boşanma olasılığı daha yüksek olan çiftler olabilir" ifadelerini kullanarak verileri doğruluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/son-23-yildir-sadece-25-yas-altindaki-kadinlarla-birlikte-olan-dicaprio-alay-konusu-oldu-1060673866.html
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ilişki, uzun, yaş, fark, araştırma
ilişki, uzun, yaş, fark, araştırma

Araştırma: Uzun ilişki için ideal yaş farkı bulundu

14:15 25.05.2023 (güncellendi: 14:39 25.05.2023)
© PixabayEl ele tutuşan kadın erkek, gün batımı
El ele tutuşan kadın erkek, gün batımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Pixabay
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Yeni bir araştırmaya göre, çiftler arasındaki yaş farkı ilişkinin uzunluğunu belirleyebilir. Araştırma sonuçları, aralarında 20 yaş ve daha fazla fark olan çiftlerin yüzde 95'inin ayrılma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
"Aşkın gözü kördür" derler ancak Atlanta'daki Emory Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, yaş farkı ile ilişki süresi arasında bağlantı bulunuyor.
3 bin kişinin ilişkisinin incelendiği araştırmada, aralarında 5 yaş fark bulunan çiftlerin ayrılma ihtimalinin aynı yaştaki çiftlere kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Katlanarak artan bu oran, aralarında 10 yaş fark olan çiftlerde yüzde 39, 20 yaş farkı bulunanlarda ise yüzde 95'i görüyor.
Elde edilen verilerin istisnaları mevcut olsa da araştırmalara göre, belirli bir seviyenin üzerinde yaş farkıi, ilişkilerin hazin sonuna işaret ediyor.
Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun ilişki geçmişi ya da Robert De Niro'nun kısa süre önce 79 yaşında 7. kez babası olması. De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen 45 yaşında, 48 yaşındaki DiCaprio ise 25 yaşından büyük biriyle sevgili olmaktan kaçınmasıyla tanınıyor.
Fransa'nın 45 yaşındaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de kazandığı seçimlerde, eşi Brigitte Trogneux'un kendisinden 25 yaş büyük olması insanları şoke etmişti. Trogneux şu an 70 yaşında ve çiftin ilişkisinde basına yansıyan herhangi bir pürüz görünmüyor.
O dönem Le Parisien dergisine konuşan Fransız lider, "Eğer eşimden 20 yaş büyük olsaydım, kimse bir saniye bile birlikteliğimizi sorgulamayacaktı. Fakat karım benden 20 yaş büyük olduğu için birçok insan bu ilişikiye 'sürdürülemez' gözüyle bakıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Leonardo DiCaprio - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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Son 23 yıldır sadece 25 yaş altındaki kadınlarla birlikte olan DiCaprio alay konusu oldu
1 Eylül 2022, 13:57

Yaşıt çiftlerin ayrılma olasılığı yüzde 3

Popüler inanışın aksine araştırmacılar, yaşıt olan veya yaş farkı en fazla 1 olan çiftlerin yüzde 3 oranında, çok daha düşük bir ayrılma şansına sahip olduğunu belirtiyor.
Buna ek olarak, araştırmacılardan biri olan Hugo Mialon, "Yaşıt olan çiftler, ortalama olarak başka nedenlerle boşanma olasılığı daha yüksek olan çiftler olabilir" ifadelerini kullanarak verileri doğruluyor.
Yaşlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
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Araştırma: Erkeklerde cinsel isteksizlik, erken ölüm riskiyle bağlantılı
9 Ocak, 13:02
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