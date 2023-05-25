https://sputniknews.com.tr/20230525/arastirma-uzun-iliski-icin-ideal-yas-farki-bulundu-1071558559.html

Araştırma: Uzun ilişki için ideal yaş farkı bulundu

Araştırma: Uzun ilişki için ideal yaş farkı bulundu

Yeni bir araştırmaya göre, çiftler arasındaki yaş farkı ilişkinin uzunluğunu belirleyebilir. Araştırma sonuçları, aralarında 20 yaş ve daha fazla fark olan... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T14:15+0300

2023-05-25T14:15+0300

2023-05-25T14:39+0300

yaşam

ilişki

uzun

yaş

fark

araştırma

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"Aşkın gözü kördür" derler ancak Atlanta'daki Emory Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, yaş farkı ile ilişki süresi arasında bağlantı bulunuyor.3 bin kişinin ilişkisinin incelendiği araştırmada, aralarında 5 yaş fark bulunan çiftlerin ayrılma ihtimalinin aynı yaştaki çiftlere kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.Katlanarak artan bu oran, aralarında 10 yaş fark olan çiftlerde yüzde 39, 20 yaş farkı bulunanlarda ise yüzde 95'i görüyor.Elde edilen verilerin istisnaları mevcut olsa da araştırmalara göre, belirli bir seviyenin üzerinde yaş farkıi, ilişkilerin hazin sonuna işaret ediyor. Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun ilişki geçmişi ya da Robert De Niro'nun kısa süre önce 79 yaşında 7. kez babası olması. De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen 45 yaşında, 48 yaşındaki DiCaprio ise 25 yaşından büyük biriyle sevgili olmaktan kaçınmasıyla tanınıyor. Fransa'nın 45 yaşındaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de kazandığı seçimlerde, eşi Brigitte Trogneux'un kendisinden 25 yaş büyük olması insanları şoke etmişti. Trogneux şu an 70 yaşında ve çiftin ilişkisinde basına yansıyan herhangi bir pürüz görünmüyor.O dönem Le Parisien dergisine konuşan Fransız lider, "Eğer eşimden 20 yaş büyük olsaydım, kimse bir saniye bile birlikteliğimizi sorgulamayacaktı. Fakat karım benden 20 yaş büyük olduğu için birçok insan bu ilişikiye 'sürdürülemez' gözüyle bakıyor" açıklamasında bulunmuştu.Yaşıt çiftlerin ayrılma olasılığı yüzde 3Popüler inanışın aksine araştırmacılar, yaşıt olan veya yaş farkı en fazla 1 olan çiftlerin yüzde 3 oranında, çok daha düşük bir ayrılma şansına sahip olduğunu belirtiyor.Buna ek olarak, araştırmacılardan biri olan Hugo Mialon, "Yaşıt olan çiftler, ortalama olarak başka nedenlerle boşanma olasılığı daha yüksek olan çiftler olabilir" ifadelerini kullanarak verileri doğruluyor.

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ilişki, uzun, yaş, fark, araştırma