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Alman basını: Dünya yeni ekonomik savaşla karşı karşıya, ABD yüzünden Avrupa zarar görecek
Alman basını: Dünya yeni ekonomik savaşla karşı karşıya, ABD yüzünden Avrupa zarar görecek
Alman WirtschaftsWoche gazetesi, dünyanın değişen döviz coğrafyası nedeniyle yeni ekonomik savaşa giden yola girdiğini bildirdi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:43+0300
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Werner Plumpe imzalı yazıda, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing’in ABD’nin dünyanın rezerv parası olan doların 'aşırı ayrıcalıklı' durumunu kullanırken diğer ülkelerin düzenli olarak ticaret açıklarını finanse etmek zorunda kaldığı yönündeki sözleri anımsatıldı.Plumpe, “ABD, diğer birçok ülke gibi bu açığı düzenli olarak finanse etmek zorunda kalsaydı o zaman ödemeler dengesindeki açığı kapatması pek mümkün olmazdı. Aksine, ithalatı büyük ölçüde azaltmak zorunda kalacaklardı. Bununla birlikte 'aşırı ayrıcalık' ABD’ye refahının en azından bir kısmını diğer ülkeler pahasına sürdürmesine izin veriyor” dedi.Bu ayrıcalığın ve değişen dünyada onu kaybetme korkusunun, Washington’u saldırgan adımlara ittiği kaydedilen yazıda, “ABD politikasının amacı bu ayrıcalığı sürdürmek. Bu tam da ABD’nin birçok dış politika eylemini, özellikle de rakip parasal ve ekonomik sistemleri bastırma girişimlerini açıklıyor” denildi.Plumpe, “Konturları şimdiden ortaya çıkan dünya ekonomik savaşı, bu mücadelenin, kendisini iki cephe arasında bulan Avrupa için feci sonuçlara sahip en olası sonucu olacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/borrell-abnin-abdden-ayri-kendi-cin-politikasi-olmali-1070669700.html
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abd, avrupa, dolar
abd, avrupa, dolar

Alman basını: Dünya yeni ekonomik savaşla karşı karşıya, ABD yüzünden Avrupa zarar görecek

22:43 25.05.2023
© AP PhotoABD - Avrupa Birliği (AB)
ABD - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AP Photo
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Alman WirtschaftsWoche gazetesi, dünyanın değişen döviz coğrafyası nedeniyle yeni ekonomik savaşa giden yola girdiğini bildirdi.
Werner Plumpe imzalı yazıda, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing’in ABD’nin dünyanın rezerv parası olan doların 'aşırı ayrıcalıklı' durumunu kullanırken diğer ülkelerin düzenli olarak ticaret açıklarını finanse etmek zorunda kaldığı yönündeki sözleri anımsatıldı.
Plumpe, “ABD, diğer birçok ülke gibi bu açığı düzenli olarak finanse etmek zorunda kalsaydı o zaman ödemeler dengesindeki açığı kapatması pek mümkün olmazdı. Aksine, ithalatı büyük ölçüde azaltmak zorunda kalacaklardı. Bununla birlikte 'aşırı ayrıcalık' ABD’ye refahının en azından bir kısmını diğer ülkeler pahasına sürdürmesine izin veriyor” dedi.
Bu ayrıcalığın ve değişen dünyada onu kaybetme korkusunun, Washington’u saldırgan adımlara ittiği kaydedilen yazıda, “ABD politikasının amacı bu ayrıcalığı sürdürmek. Bu tam da ABD’nin birçok dış politika eylemini, özellikle de rakip parasal ve ekonomik sistemleri bastırma girişimlerini açıklıyor” denildi.
Plumpe, “Konturları şimdiden ortaya çıkan dünya ekonomik savaşı, bu mücadelenin, kendisini iki cephe arasında bulan Avrupa için feci sonuçlara sahip en olası sonucu olacak” diye ekledi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
DÜNYA
Borrell: AB'nin ABD'den ayrı, kendi Çin politikası olmalı
5 Mayıs, 15:54
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