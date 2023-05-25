https://sputniknews.com.tr/20230525/abdde-bir-sonraki-genelkurmay-baskani-olarak-aday-gosterilecek-isim-belli-oldu-1071543495.html

ABD'de bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterilecek isim belli oldu

ABD'de bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterilecek isim belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterecek. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T08:43+0300

2023-05-25T08:43+0300

2023-05-25T08:43+0300

dünya

abd

abd

joe biden

abd genelkurmay başkanlığı

aday

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Beyaz Saray'dan paylaşılan günlük basın programına göre Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Charles Q. Brown Jr'ı yeni Genelkurmay Başkanı olarak aday göstermeyi planlıyor.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in dört yıllık görev süresi bu yıl sona eriyor.Biden'ın yeni adayının Senato'dan geçmesi halinde Brown Jr, ülke tarihinde Colin Powell'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyah Amerikalı olacak.

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