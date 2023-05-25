https://sputniknews.com.tr/20230525/abdde-bir-sonraki-genelkurmay-baskani-olarak-aday-gosterilecek-isim-belli-oldu-1071543495.html
ABD'de bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterilecek isim belli oldu
ABD'de bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterilecek isim belli oldu
ABD Başkanı Joe Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterecek. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T08:43+0300
2023-05-25T08:43+0300
2023-05-25T08:43+0300
dünya
abd
abd
joe biden
abd genelkurmay başkanlığı
aday
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Beyaz Saray'dan paylaşılan günlük basın programına göre Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Charles Q. Brown Jr'ı yeni Genelkurmay Başkanı olarak aday göstermeyi planlıyor.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in dört yıllık görev süresi bu yıl sona eriyor.Biden'ın yeni adayının Senato'dan geçmesi halinde Brown Jr, ülke tarihinde Colin Powell'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyah Amerikalı olacak.
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abd, abd, joe biden, abd genelkurmay başkanlığı, aday
abd, abd, joe biden, abd genelkurmay başkanlığı, aday
ABD'de bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterilecek isim belli oldu
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ABD Başkanı Joe Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterecek.
Beyaz Saray'dan paylaşılan günlük basın programına göre Biden, yarın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Charles Q. Brown Jr'ı yeni Genelkurmay Başkanı olarak aday göstermeyi planlıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in dört yıllık görev süresi bu yıl sona eriyor.
Biden'ın yeni adayının Senato'dan geçmesi halinde Brown Jr, ülke tarihinde Colin Powell'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyah Amerikalı olacak.