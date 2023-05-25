15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı

Türkiye
SON DAKİKA | HDP ve YSP ikinci tur kararını açıklıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lig sonrası gözler yeniden Kupa'da
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Türkiye Un Sanayicileri Konfederasyonu: Makarnada dünyada ikinci, unda açık ara birinciyiz
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
88 dk
Z RAPORU
Ümit Özdağ'ın destek kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar Neden Seçimlerde Ana Konu Oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230525/15-temmuz-darbe-girisimi-sirasinda-sultanbeylideki-olaylarla-iliskin-davada-karar-aciklandi-1071556866.html
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin Yargıtayın bozma hükmünün ardından eski... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T13:24+0300
2023-05-25T13:25+0300
türkiye
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
fetö
darbe
mahkeme
dava
sultanbeyli
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/03/1043939465_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ac6e631b2968a73ec94f725068b45a05.jpg
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 35 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların son savunmaları alındı.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 35 sanıktan 28'inin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Heyet bu sanıklardan 27'inin cezasını, gelecekleri üzerindeki olası etkiyi dikkate alarak 10'ar yıl 7'şer ay 15'er güne indirirken, bir sanığın cezasını mahkeme heyetine yönelik saygısız ve tehdit içeren davranışlarını gerekçe göstererek düşürmedi.Diğer sanıklardan 7'sini de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 10'ar yıla indirdi.Heyet, tüm sanıklar hakkında verilen ceza miktarını, tutuklu kaldıkları süreyi ve infaz süreleri dikkate alarak tahliyelerine hükmederken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.Ne olmuştu?FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 122 sanık hakkında görülen davada, 25 Mayıs 2018'de karar açıklanmıştı.Kararda, rütbeli 3 sanık 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 116 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.Olay tarihinde er olan 3 sanığın ise beraatine karar verilmişti.Yargıtay bazı hapis cezalarını bozduYargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında yaptığı temyiz incelemesinde, 3 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olan 3 sanık hakkındaki beraat hükümlerini onamıştı.Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezası da bozulmuştu.Kararda, sanıkların, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.Yerel mahkemeye geri gönderilen dava dosyası, 15, 35 ve 66 sanıklı olarak üçe ayrılmıştı.Bozma kararının ardından 15 sanık hakkında yeniden görülen dava, 4 Mart'taki duruşmasında karara bağlanmış,15 sanığın tamamı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.Öte yandan, dosyası tefrik edilen 66 sanığın yargılandığı dava sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230320/15-temmuz-sehitler-koprusu-davasinda-saniklarin-yeniden-yargilanmasina-baslandi-1068522607.html
https://sputniknews.com.tr/20230321/15-temmuz-sehitler-koprusu-davasinda-tahliye-talepleri-reddedildi-1068579426.html
türkiye
sultanbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/03/1043939465_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_7b10f988fb6c8a86b076b3a9bbc8258d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, darbe, mahkeme, dava, sultanbeyli, karar
15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, darbe, mahkeme, dava, sultanbeyli, karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı

13:24 25.05.2023 (güncellendi: 13:25 25.05.2023)
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
Abone olTelegram
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin Yargıtayın bozma hükmünün ardından eski askeri öğrenci tutuklu 35 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 35 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların son savunmaları alındı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 35 sanıktan 28'inin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet bu sanıklardan 27'inin cezasını, gelecekleri üzerindeki olası etkiyi dikkate alarak 10'ar yıl 7'şer ay 15'er güne indirirken, bir sanığın cezasını mahkeme heyetine yönelik saygısız ve tehdit içeren davranışlarını gerekçe göstererek düşürmedi.
Diğer sanıklardan 7'sini de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 10'ar yıla indirdi.
Heyet, tüm sanıklar hakkında verilen ceza miktarını, tutuklu kaldıkları süreyi ve infaz süreleri dikkate alarak tahliyelerine hükmederken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 122 sanık hakkında görülen davada, 25 Mayıs 2018'de karar açıklanmıştı.
Kararda, rütbeli 3 sanık 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 116 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.
Olay tarihinde er olan 3 sanığın ise beraatine karar verilmişti.
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
TÜRKİYE
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı
20 Mart, 18:22

Yargıtay bazı hapis cezalarını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında yaptığı temyiz incelemesinde, 3 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olan 3 sanık hakkındaki beraat hükümlerini onamıştı.
Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezası da bozulmuştu.
Kararda, sanıkların, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.
Yerel mahkemeye geri gönderilen dava dosyası, 15, 35 ve 66 sanıklı olarak üçe ayrılmıştı.
Bozma kararının ardından 15 sanık hakkında yeniden görülen dava, 4 Mart'taki duruşmasında karara bağlanmış,15 sanığın tamamı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.
Öte yandan, dosyası tefrik edilen 66 sanığın yargılandığı dava sürüyor.
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
TÜRKİYE
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında tahliye talepleri reddedildi
21 Mart, 19:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала