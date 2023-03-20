https://sputniknews.com.tr/20230320/15-temmuz-sehitler-koprusu-davasinda-saniklarin-yeniden-yargilanmasina-baslandi-1068522607.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanıklı davada haklarındaki hüküm Yargıtay... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T18:22+0300

2023-03-20T18:22+0300

2023-03-20T18:22+0300

türkiye

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz şehitler köprüsü

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybettiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanıklı davada haklarındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan 82 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki büyük salonda yapılan duruşmada, 2 tutuksuz sanık ile 49 tutuklu sanık hazır bulundu.Tutuklu sanıklardan bazıları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.Sanık avukatlarının yanı sıra bazı müştekilerle avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, müdahil kurumlardan Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı.Duruşmada, Yargıtay Ceza Dairesi'nin bozma ilamı okunduktan sonra taraflara diyecekleri soruldu.Müdahiller ve müştekiler bozma ilamına uyulmasını talep ederken, Cumhurbaşkanlığı avukatı ve İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, "Bozma ilamındaki bazı bölümler yargılama aşamasında verdiğimiz esas hakkındaki beyanlarımızla uyumludur. Öte yandan ilamdaki, bazı suçlar yönünden 'takdiri indirim' uygulanması bölümüne katılmıyorum.” dedi.Sanıklardan, ilk yargılamada ceza alan ancak bozma ilamında daha az ceza verilmesi istenenler ilama uyulmasını, ilk yargılamada beraat eden ancak haklarındaki bu karar bozulanlar ise bozma ilamına direnilmesini talep etti.Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bozma ilamına uyulmasını istedi.Taleplerin ardından duruşmaya verdiği 2 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına karar verdi.Duruşma tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasıyla sürüyor.Davanın geçmişiİstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Temmuz 2018'de 143 sanıklı davaya ilişkin açıkladığı kararında, aralarında tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 72 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.Mahkeme, 22 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığa aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası verdi.Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un öldürülmesine ilişkin 12 sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, ayrıca bazı vatandaşların öldürülmesine ilişkin birçok sanığı da aynı cezaya mahkum etmişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 9 Temmuz 2019'da dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği çeşitli hapis cezaları ile 44 sanık hakkında verdiği beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti.Daire, hapis cezalarına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebini de reddederek, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.Yargıtay 3. Ceza Dairesi de sanıklardan bazıları hakkında verilen hapis cezaları ile bazı sanıklarla ilgili beraat hükümlerini çeşitli gerekçelerle bozmuştu.Daire, bozma nedeni, tutuklulukta geçirilen süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıklar ve avukatlarının tahliye taleplerinin reddine hükmederek dosyasının İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini karara bağlamıştı.

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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü